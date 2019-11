TRAMP ŽELI REŠENJE ALI NIKOG NE SLUŠA O KOSOVU: Američki profesor tvrdi da je predsednik SAD nepredvidljiv i da se ne zna šta će odlučiti

BEOGRAD - Bez Vašingtona neće biti dogovora između Beograda i Prištine, SAD žele da doprinesu mirnom rešenju, ali je problem što je predsednik Tramp nepredvidljiv i ne sluša nikoga, izjavio je u intervjuu za Kosovo Onlajn američki profesor istorije i bezbednosti Gregori Mur.

Ilustracija foto: EPA

Profesor Mur je proteklog vikenda održao predavanje u Institutu za nacionalnu i međunarodnu bezbednost u Beogradu, gde je istakao da SAD trenutno vode glavnu reč u posredovanju između Beograda i Prištine sa čak dva specijalna izaslanika - Metjuom Palmerom, predstavnikom Stejt departmenta za Zapadni Balkan, i ambasadorom Grenelom, koji je specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa.

Upitan da li imamo razloga da budemo zabrinuti zato što je Vašington postavio dvojicu specijalnih izaslanika za ovaj region, Mur je rekao da ne zna okolnosti pod kojima su i Palmer i Grenel imenovani za specijalne izaslanike.

"Možda je bilo i nekog neslaganja na relaciji između njih, ali u svakom slučaju nemate razloga da budete zabrinuti. SAD žele da doprinesu mirnom rešenju između Srbije i Kosova", rekao je Mur.

On je ocenio i da nikome ne odgovora konflikt u regionu, osim kako je rekao, možda Rusima, i zato misli da će SAD tražiti adekvatno rešenje kompleksnog problema.

Ilustracija foto: TANJUG/ DRAGAN KUJUNDŽIĆ

"Bitno je da se obe strane posvete procesu koji će na kraju dovesti do prihvatljivog rešenja", ukazao je Mur.

Na opitanje da li je istina da SAD žele da nađu rešenje za kosovski problem pre predsedničkih izbora 2020. godine, on kaže da je u ovom trenutku, kada je pokrenut opoziv predsednika, svaka pobeda u spoljnoj politici bitna.

"Rešenje kosovskog problema u američkoj javnosti ne može da se poredi sa likvidacijom Bagdadija, ali u Pensilvaniji i Ohaju, gde postoje jake srpske zajednice, to je veoma bitno pitanje i može da bude vest koja će doneti poene Trampu. Koliko će to uticati na izbore, ne znam, još mnogo stvari se može desiti", ocenjuje Mur.

Govoreći o nepredvidivosti Trampa, objašnjava da su njegovi postupci minirali poverenje velikog broja zemalja u SAD, i čak može da izgubi izbore.

"I Trampov naslednik će imati velike probleme u pokušaju da povrati to poverenje, a ako Tramp izbori još jedan mandat, očekujem isti tobogan kakav sad gledamo. Jednog dana kaže da će uvesti sankcije, nekoliko dana kasnije priča nešto drugo. Teško je predvideti koji će mu biti sledeći potez i šta možete očekivati od SAD", ocenjuje Mur.

On ukazuje i da je teško da Trampa neko savetuje, poput Grenela, jer on ne sluša nikoga.

Ilustracija foto: EPA/Felipe Trueba

"Kako savetovati nekoga ko ne sluša? To je to. On ne veruje profesionalnim diplomatama, obaveštajnom sektoru. Bira ljude koji mu se sviđaju, a kad prestanu da mu se sviđaju, bira nove", ističe Mur.

On smatra i da je ovo region o kojem Amerikanci treba više da znaju i predsednik treba da dođe da se rukuje sa ljudima iz Srbije. "Ne samo Tramp, nego svaki predsednik SAD. Ne znam zašto je proteklo toliko vremena od posete nekog američkog predsednika, svi oni se fokusiraju na krizna mesta i tamo gde žele nešto da ostvare, a Balkan nije bio na listi prioriteta. Da savetujem predsednika, savetovao bih ga da poseti Srbiju", zaključio je Mur.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir