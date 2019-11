KO SME DA DIRA MIŠU VACIĆA, KADA GA PRATI ON! Puhalo je branio životom generala Mladića PUNIH 10 GODINA, a sada čuva Vacića (VIDEO)

Miša Vacić, lider Srpske desnice, ovih dana obilazi Srbiju, a u žiži javnosti je zbog poruka koje je uputio gradonačelniku Šapca Nebojši Zelenoviću, kome je obećao da će "on i njegovi kriminalci" završiti iza rešetaka. No, ono što su mnogi pimetili je da Vacića prati poznato lice.

Na svim skupovima uz Vacića je i Branislav Puhalo, koji je 10 godina, od 1992. do 2002. godine, 24 časa dnevno zdušno čuvao generala Ratka Mladića. Puhalo je bio njegov šef obezbeženja celu deceniju, a kasnije je u intervjuu kazao da ga je posle 29 godina službe iz političkih razloga Boris Tadić isključio iz vojske, upravo zbog, kako tvrdi, bliskosti sa Mladićem.

Puhalo je bio kapetan 1.klase u 46-oj logističkoj brigadi, a pre dolaska u tu jedinicu radio je u nastavno-školskom centru kopnene vojske u Požarevcu.

A post shared by Branislav Puhalo (@branislavpuhalo) on Oct 9, 2019 at 4:21pm PDT

Puhalo, koga su tokom rata vojnici zvali Puki, je ovih dana aktivan na mrežama gde kači snimke aktivnosti Srpske desnice, pa je objavio i video snimak vožnje ka Šapcu, gde je Srpska desnica otvorila gradski odbor.

A post shared by Branislav Puhalo (@branislavpuhalo) on Sep 5, 2019 at 7:44am PDT

O prvom susretu sa Mladićem

Puharo je u više navrata govorio o tome kako je postao telohranitelj Ratka Mladića, a prepričao je i anegdotu o upoznavanju generala.

Generala Mladića sam upoznao 15. maja 1992. godine u kasarni Lukavica. Prvi put kada sam video generala, izgledao je strogo i službeno. Iako smo iz istog mesta mislio, sam da će biti opušteniji. On me je samo pitao čiji sam, ko mi je đed i otac, prozborili neformalno par rečenica, popio sam kafu i primio odmah dužnost. Pošto smo izvlačili kasarne iz Sarajeva te noći, Mladić je boravio u komandi Sarajevsko-romanijskog korpusa. U prostoriji u kojoj je spavao, nije bio toalet ni kupatilo, nego je morao izaći u hodnik. Međutim, ispred prostorije bio je stražar koji je sedeo na stolici. General je ustao negde oko pola četiri i krenuo u toalet, Video je da vojnik spava. Ja sam spavao u drugoj prostoriji nekih desetak metara dalje. Probudio je vojnika i pitao je gde sam ja? Ovaj mu je rekao gde spava. On je automatski došao u tu prostoriju, probudio me i onako strogo vojnički rekao: „Gospodine Puhalo ustanite! Pošto niste u stanju da obezbedite budnost stražara, obucite se, uzmite naoružanje i na dalje Vi stražarite!“ Ja sam ustao i rekao: „Razumem!“ Otišao sam, zauzeo mesto stražara i stražario narednih tri sata. Jako dobra i poučna stvar za vojničke odnose…