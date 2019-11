PREDSEDNIK VUČIĆ IZ PARIZA POSLE SASTANKA SA MAKRONOM I TAČIJEM: Nema sumnje da Francuska i Evropa žele važnu ulogu i rešavanju kosovskog pitanja! Nastavak dijaloga se očekuje kad ukinu takse

Predsednik Aleksandar Vučić počeo je juče trodnevnu posetu Parizu i najavio da ga čeka „možda nikad važniji“ sastanak s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, pre svega zbog trenutka u kojem se sastaju.

Makron je iznenada danas na sastanak pozvao i kosovskog predsednika Hašima Tačija na sastanak.

- Nema sumnje da Francuska i Evropa žele važnu ulogu u rešavanju kosovskog pitanja. Stav Srbije ostaje isti i dalje, dakle prvo moraju da ukinu takse, pa da tek onda može doći do nastavka dijaloga i tek tada možemo da sednemo za sto. Zna to i Tači. Nije to pitanje o kojem se raspravlja, svi znaju za to i to je stvar koja se podrazumeva - istakao je predsednik.

foto: Printscreen/Pink

Na pitanje kome je Makron bio više naklonjen, predsednik nije hteo da odgovori navodeći da bi bio subjektivan. Vučić kaže da je na sastanku bio veoma realističan i pomalo pesimističan, ali i potpuno iskren.

- Nije bilo dubinskog sastanka, niti je to moguće rešiti na ovakav način. Tači govorio kako će da formiraju vladu početkom decembra, a ja sam im ponovio da neće - rekao je Vučić i dodao da se i sam Tači složio sa tim i rekao 'onda, dobro, sačekajte do januara'.

Vučić se osvrnuo i na inicijativu Zapadnog Balkana.

- Imamo suficit sa svima u regionu, sa Rumunijom, Bugarskom, sa svim zemaljama bivše Jugoslavije, što nikada ranije nije bio slučaj. Suficit u trgovini sa Hrvatskom i Slovenijom, ogroman suficit sa BiH, Severnom Makedonijom i Albanijom. Ja o tome ne pričam nigde. Srpski političari, sem onih u opoziciji, to razumeju. Prodavaćemo sve što napravimo mnogo više svima drugima - kazao je predsednik Vučić kometarišući rezultate dvodnevnog sastanaka u Ohridu gde je dogovoren "Mali šengen", koji podrazumeva slobodan protok ljudi i robe u regionu.

Odgovarajući na kritike predsednika SRS Vojislava Šešelja da takav ugovor, za razliku od CEFTE, znači prećutno priznanje tzv. Kosova, Vučić je rekao da "tu priču o prećutnom priznanju sluša već sedam godina".

- Ako je cilj da imamo deficit sa svima, zatvorite trgovinu, ne znam u čemu je problem. Meni nisu preči albanski proizvođači, već srpski - ističe Vučić.

- Nama treba otvoreno tržište, jer želimo da budemo najjači. Zbog čega ne bi mogli da imamo brze trake za kamione i da bi se roba brže prevozila? Ne razumem šta je u pitanju i šta zameraju – pitao se predsednik Vučić.

foto: Printscreen/Pink

Kada su u pitanju optužbe Marinike Tepiće da se neposredno pre gostovanja u Uptiniku čuo s Goranom Todorovićem direktorom GIM-a, koji se povezuje sa Krušikom, Vučić je rekao da ne poznaje pomenutog čoveka.

- Nisam razgovarao s tim čovekom. Imam jedan telefon i to može da se proveri. Jedan razgovor da sam imao s tim čovekom, znalo bi se Pogledajte kakvi su to bedni lažovi. Takvim se lažima služite, moram da se borim za našu zemlju. Moram da se borim protiv neznalica - istakao je predsednik.

Vučić je najavio i da će učestvovati na kongres Evropske narodne u Zagrebu, ali i da će za dva dana objaviti sve tačne detalje.

- Doneo sam odluku, sutra ili prekosutra dobićete potvrdu dolaska ili samo zabranu dolaska. Pošto niko drugi ne može da mi zabrani, to mogu samo sam da učinim - rekao je Vučić.

Makron se, inače, sinoć bilatelarno sastao sa Vučićem, sa kojim je razgovarao više od sat vremena.

Makron je ranije u više navrata istakao nameru da se Francuska direktnije uključi u dijalog Beograda i Prištine koji je blokiran već duže vreme.

Vučić danas učestvuje na Forumu o miru, uz brojne svetske zvaničnike - od domaćina Makrona, generalnog sekretara UN Antonija Gutereša do predsednice EK Ursule fon der Lajen i mnogih drugih.

(Kurir.rs)

Kurir