NEOČEKIVANI POTEZ ŠEFA FRANCUSKE DRŽAVE: Makron pozvao Vučića i Tačija za sto posle poziva Trampa

Predsednik Francuske Emanuel Makron, posle telefonskog poziva predsednika SAD Donalda Trampa, pozvao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika takozvane države Kosovo Hašima Tačija na hitan sastanak.

Vučić je preksinoć imao biletaralni susret s Makronom u Parizu, gde prisustvuje Forumu o miru, a sastanak je prekinuo poziv predsednika SAD.

Pisma

- S Makronom sam razgovarao o svemu tome (Kosovu, EU, „malom šengenu“). On je pred kraj razgovora doneo armanjak. Još bismo pili i razgovarali da ga nije Tramp zvao. Taj prijem je ogromna čast za Srbiju - naglasio je Vučić.

Samo nekoliko sati kasnije, sutradan, Makron je neplanirano pozvao Vučića i Tačija na hitan sastanak, a tema susreta bio je nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Iako niko od zvaničnika nije komentarisao šta je bila tema razgovora predsednika Francuske i SAD, ovde valja podsetiti da je pre oko godinu dana Tramp poslao gotovo identično pismo Vučiću i Tačiju u kome ih je pozvao na postizanje sporazuma Beograda i Prištine.

Dinamično

Kako saznajemo, sastanak Tačija i Vučića s Makronom bio je dinamičan. Tači je rekao da je Priština spremna da nastavi dijalog koji bi podrazumevao međusobno priznanje, na šta je Vučić odgovorio da njega ne zanima da Kosovo priznaje Srbiju, jer je Srbija već priznata zemlja od strane svih zemalja sveta. Takođe, predsednik Srbije je rekao Tačiju i to da imamo još deset zemalja koje čekaju da donesu odluku o povlačenju priznanja.

Vučić je nakon sastanka poručio da nema sumnje da Francuska i Evropa žele važnu ulogu u rešavanju kosovskog pitanja. Dodaje da je na sastanku bio „realističan, pomalo pesimističan, otvoren i da je rekao istinu“.

- Stav Srbije ostaje isti i dalje, dakle, prvo moraju da ukinu takse, pa da tek onda možemo da sednemo za sto. Zna to i Tači. Nije bilo dubinskog sastanka, niti je to moguće rešiti na ovakav način. Tači je govorio da će formirati vladu početkom decembra, a ja sam im ponovio da neće. I sam Tači se složio s tim i rekao: „Onda dobro, sačekajte do januara.“

Istorijsko pitanje

Spoljnopolitički analitičar Zoran Spasić ističe da Francuska i SAD imaju odlične bilateralne odnose, te je očigledno da je Tramp Makronu preneo poruku zvaničnog Vašingtona koja se odnosi na kosovski problem, sa zahtevom da je francuski predsednik hitno prenese Vučiću i Tačiju:

- Tramp želi da se sam proces ubrza, da se sedne za pregovarčki sto i da se dođe do nekog rešenja. To je direktan pritisak na Srbiju jer se ubrzava proces rešavanja kosovskog problema, što je za Srbiju istorijsko pitanje.

MALOM ŠENGENU

- Molio sam Makrona za podršku i uveren sam da ćemo je dobiti javno, jer je inicijativa zasnovana na četiri važne slobode koje promoviše EU, a koje su univerzalne. Pokazao sam i šta je je ocenila Svetska banka. Dobili smo zvanični podatak Svetske banke da bi, ako bismo u inicijativi imali zapadnobalkansku šestorku, zajednička ušteda iznosila 3,5 milijardi evra, a samo za Srbiju 1,5 milijardi. On me je pitao: „Planiraš li i očekuješ li i druge?“, a ja sam odgovorio: „Nadamo se.“

PRIMEDBAMA IZ OPOZICIJE

- Vučić je upitao zašto delu opozicije i javnosti smeta ideja o otvaranju granica u regionu, ocenjujući da prednosti razume i dete u prvom razredu osnovne škole.

- Šta mislite - kome slobodno tržište i kretanje ljudi, robe i kapitala najviše odgovara? Da ništa ne znate, svako bi to razumeo sem srpskih političara u opoziciji... Da li je moguće da je neko toliko glup i da ne razume ekonomiju, da ovo morate da mu crtate ili da je toliko zlonameran? KRITIKAMA IZ ZAGREBA

- Ja nisam Vili Brant, ja sam Aleksandar Vučić i znam ko je Mile Budak, i izvinite što sam vam rekao istinu - poručuje Vučić delu hrvatske javnosti koja ga kritikuje zbog postavljanja ploče srpskom generalu u kasarni u Novom Sadu.

Zoran Milivojević FRANCUSKA DRŽI DO SRBIJE foto: Marina Lopičić Diplomata Zoran Milivojević kaže da su svi ovi sastanci pokazatelj da je Francuska počela da igra značajnu ulogu u Evropi, da se profiliše i kao sila ovde u regionu, te da Makron hoće da ih vrati u krug velikih sila:

- Za nas je posebno važno što je Makron dao do znanja da drži do interesa Srbije. Francuska sama, ne EU, hoće da bude učesnik u rešavanju problema na Kosovu. Ovaj sastanak je bio francuska inicijativa.

