BURNO KOD DEMOKRATA: Dragan Đilas gura Lutovca na čelo ujedinjenog DS

Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke želi da bude na čelu ujedinjenog DS, a vetar u leđa mu daje Dragan Đilas, lider Saveza za Srbiju, saznaje Kurir.

Lutovac je prvo minirao ujedinjenje Demokratske stranke, Zajedno za Srbiju i Socijaldemokratske stranke u Ujedinjeni DS, jer nije hteo da ostane bez funkcije lidera stanke. Međutim, kad je postalo izvesno da do spajanja mora doći, predsednik DS je rešio, uz pomoć Dragana Đilasa, da uđe u trku za predsednika te nove unije.

foto: Beta Emil Vas

Kontrola partija

- Lutovac hoće da vodi Ujedinjeni DS i u svom naumu ima podršku Dragana Đilasa. Iako Đilas ima svoju stranku, on i dalje kontroliše demokrate preko Lutovca. Ukoliko bi Lutovac zaista i došao na čelo Ujedinjenog DS, time bi Đilas pod svoju kontrolu stavio tri stranke. Đilas ima dobru saradnju s Nebojšom Zelenovićem, liderom ZZS, koji je i u Savezu za Srbiju, ali nema kontakte s Borisom Tadićem, liderom SDS, koji je odbio da bude deo Saveza. Ovim potezom bi kontrolisao i Tadića - kaže izvor Kurira iz DS i dodaje:

- Pošto je sugerisano (iz sve tri stranke) da osnivačka skupština ujedinjenog DS treba da bude održana do 15. decembra, Lutovac je sa svojim timom počeo da razrađuje taktiku kako da dođe do željene funkcije.

Nejasna pravila

Izvor Kurira navodi i da bi glasanje za predsednika te nove stranke najverovatnije bilo po principu delegata, a takvi izbori su podložni štelovanju. Naime, opštinski odbori stranaka predlažu delegate u kvoti koja se računa na osnovu, pre svega, osvojenog izbornog rezultata u tom mestu.

- Još uvek je nejasno po kojoj proporciji će ove tri stranke određivati broj svojih delegata, ali najviše opštinskih odbora ima upravo DS. Valja napomenuti i da su gotovo svi opštinski odbori DS za Lutovca - dodaje izvor našeg lista.

Narodni poslanik DS Radoslav Milojičić Kena kaže da su demokrate pokrenule proces ujedinjenja pre sedam meseci i da spajanje pomenute tri stranke ne odgovara samo Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije.

- Lutovac je izabran za predsednika DS i ima puno pravo da se kandiduje da vodi i ujedinjeni DS - kaže Milojičić za Kurir.

Dragomir Anđelković LUTOVAC GLEDA SAMO SVOJ INTERES foto: Zorana Jevtić Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da je tu „mnogo lidera, a malo radnika“, odnosno da bi svi da vode nešto, a malo njih je spremno da radi ozbiljno i da se zaista založi za tu ideju.

- To je slučaj sa DS i svim tim ostalim strankama koje bi da se ujedine. Lutovac gleda samo svoj interes - kaže Anđelković.

Kurir.rs/ K. Blagović Foto: Marina Lopičić,BETA/Stranka slobode i pravde/DS

Kurir