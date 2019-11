BIVŠI PARTNERI SE DRŽE ZAJEDNO: Vuk Jeremić hvali Dačića, hoće da ga pridobije za sebe

Nekadašnji koalicioni partneri lider Narodne stranke (NS) Vuk Jeremić i šef Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić ponovo šuruju!

Naime, Jeremić kaže da je veoma dobra vest to što je Gana zvanično povukla priznanje nezavisnosti Kosova, što naši sagovornici ocenjuju kao poruku upućenu Dačiću, jer je poznato da Jeremić nikad ne bi pohvalio SNS.

- Gana je jedna od najuticajnijih država afričkog kontinenta i oni koji su na tome radili zaslužuju čestitke - navodi se u Jeremićevoj čestitki.

Licemerno

Odbornik SNS u Skupštini Beograda Nebojša Bakarec kaže da je očigledno da je čestitka upućena Dačiću, jer Jeremić nema običaj da pohvali SNS.



- Licemerno je da hvali sadašnjeg ministra za nešto što je bio njegov posao, koji nije znao da radi. Ovo je najava ponovne saradnje jer je Jeremić, kao i njegov otac, bio u SPS pre 2000, ali ne želi to da prizna. Bili su i koalicioni partneri do 2012. godine - istakao je Bakarec.

Politički analitičar Branko Radun kaže da je opasno to što Jeremić pokušava da unese razdor u vladajuću koaliciju.

- Jeremić igra na podelu između Dačića i Vučića, baca jabuku razdora u vladajuću koaliciju. Ako bi došlo do sukoba partija na vlasti, to bi opoziciji najviše odgovaralo - podvlači Radun.

Zvali ga u SPS

Urednik Antidota Marko Matić kaže da je jasno da su pohvale Jeremića posledica političke računice i nekih ranijih odnosa, iz vremena kad su delili istu partijsku pripadnost i bili ministri u istoj vladi i vremena kad je lider socijalista Jeremiću nudio visoku funkciju i članstvo u SPS.



- Jeremić pokušava da ga ojača, priprema teren za postizbornu saradnju, koaliciju. Veličanjem Dačićevih zasluga u povlačenju priznanja Kosova zanemaruje se činjenica da tog uspeha ne bi bilo da nije povećan opšti ugled Srbije u svetu, a tome su najviše doprineli predsednik Aleksandar Vučić i SNS - kaže Matić.

Dijana Vukomanović, nekadašnja potpredsednica Dačićevog SPS i aktuelna funkcionerka Jeremićevog NS, svojevremeno je potvrdila da je Jeremiću nuđeno da pređe u jato socijalista. Ona je izjavila da je Dačić javno uputio Jeremiću „više nego otvoren poziv da se priključi SPS“.

Lider SPS Ivica Dačić kaže da se Jeremićeva čestitka odnosi na sve koji imaju zasluge u tome što je Gana povukla priznanje tzv. države Kosovo, ne na njega lično. - On meni nije čestitao, on je čestitao svima koji su radili na tome. Zna se da su na tome radili i predsednik Aleksandar Vučić i predsednica parlamenta Maja Gojković - naveo je Dačić.

PROŠLOST: SPS IM JE PORODIČNA TRADICIJA

Jeremić bio socijalista

Kurir jun 2007. foto: Printscreen

U intervjuu za Kurir iz 2007. godine Mihajlo Jeremić, otac Vuka Jeremića, koji je bio član SPS i direktor „Jugopetrola“, nije demantovao da je njegov naslednik bio član SPS.

- Pravo da vam kažem, ne mogu da tvrdim da Vuk nije bio u SPS kao omladinac - naveo je tada Jeremić.

Kurir jun 2007. foto: Printscreen

Takođe, u intervjuu za Kurir lider SPS Ivica Dačić je tada rekao da je i Vuk Jeremić među ministrima demokratske vlade koji su bili bliski socijalistima, ali da za njegovo članstvo u SPS nema materijalnih dokaza. Nekadašnji predsednik GO SPS Milisav Petronijević je ukazao da, iako mu je poznato da se ime Tadićevog šefa diplomatije nalazilo u stranačkim arhivama, to nije moguće dokazati s obzirom na to da su one zapaljene tokom demonstracija 5. oktobra 2000.