EKSKLUZIVNO! Ovako su KRALI POMOĆ SRBIJE za Srebrenicu i DELILI PLEN: Sve popola, ne može Mladen da uzme sve, a ja ništa (AUDIO SNIMAK)

Kurir danima piše o proneveri donacije Vlade Srbije Srebrenici u iznosu od milion evra, a sada se na snimku čuje kako se Grujičićevi saradnici dogovaraju o podeli „plena“.

Snimak je nastao krajem 2017, a kako kaže naš izvor, akteri ugovaraju podelu para od mita za nekoliko projekata, uključujući i kupovinu proizvodne hale parama Vlade Srbije.

Desnica Radivojević je u razgovoru za naš list potvrdio da je on na snimku.

- To sam ja na snimku s Pavlovićem. Postoji još nekoliko snimaka na kojima se čuje ko koliko para od njih dvojice traži za nameštanje poslova u opštini - kaže Radivojević.

Podsetimo, novac koji je Vlada Srbije dala Srebrenici bio je namenjen za kupovinu prostora i objekata u poslovnoj zoni u Potočarima radi pokretanja proizvodnje i zapošljavanja 300 radnika. Vlast u Srebrenici je od pomenutog novca kupila ruiniranu halu za čak 850.000 evra od Slovenca Mihe Živeca, što je duplo skuplje od cene po kojoj se ranije ta hala prodavala. Danas je u tom prostoru jedan drvoprerađivački pogon u kome radi pet radnika i azil za pse. Prema svedočenju jednog od aktera ove afere Desnice Radivojevića, Živec je Grujičiću i četvorici njegovih saradnika isplatio proviziju od ukupno 120.000 evra za nameštanje ovog posla.

DEO SNIMLJENOG RAZGOVORA RADIVOJEVIĆA I PAVLOVIĆA

Radivojević: Šta mene briga za njega, je*e mi se za njega, važno da mi završimo.

Pavlović: ... Šta su rekli?

Radivojević: Ja sam rekao iz mojih para, 10...

Pavlović: A koliko ćeš ti dobiti, a koliko mi?

Radivojević: Ne znam, nismo se to tačno... On je rekao, kako je planirao, jebiga, da li je on planirao opet 40 il’ 30, ja ne znam.

Pavlović: E...

Radivojević: Pola mi, pola on ili on 30, mi 20.

Pavlović: (ne čuje se jasno šta govori)... Koliko će nam on reći...

Radivojević: Ne popola, nego 30.

Pavlović: (ne čuje se jasno šta govori)... ili 400.000 i da sve uzme sebi.

Radivojević: Neće uzeti, njemu ovih 30 ovamo.

Pavlović: Nema, popola. Popola ja i on. Da li je po 20.000, po 30.000... Ali on ne može imati više od mene.

Radivojević: To je logično. Tako treba biti. Ovo je potpuno jednako i mora biti jednako. A za mljekare isto mora bit, ti si sav završio, pa je l’ nije?

Pavlović: Za mljekaru ćemo...

Radivojević: Pa za mljekaru, ja, ja, pola-pola, na to sam mislio i ja. Pola-pola mljekara, ti si završio mljekaru.

Pavlović: Mladena ima na putevima, a mene nema tamo.

Radivojević: Ja ću dobiti 20 zato što moram dati vama 10, a ti od tih 10 uzmi pet, a on pet. Razumeš me?

Radivojević: Uzmi ti pet, plus 10, uzmi ti pet, on pet i meni da ostane pet. Moram njemu dat pet, jebote.

Pavlović: (ne čuje se jasno šta kaže) Koliko ti hoćeš?

Radivojević: Pa 20, od tih 20 ostaće meni samo pet. Dajem vama 15. Dajem (Abru?) pet, tebi 10. Nemam ja ništa, samo pet.

Pavlović: Dobro. Mi ćemo po 25, ti 20.

Radivojević: Od tih 20, ja vama vraćam 10 za salu, pet njemu ako bude trebalo... Da se pokrije, a verovatno neće, moram ja. Pet ćemo....

Pavlović: ... (ne čuje se šta jasno kaže).

Radivojević: Ti ćeš biti s njim kad bude sastanak, u Beogradu. U Beogradu moraš da izađeš sa dva projekta za...

(nerazumljivo govori) Testenine koštaju 700.000, 800.000 evra. Kad halu napraviš, hala je hala. Evo ti milion evra za projekat „Skelana“, za mleko, mi radimo tu, umesto mleka...

(nerazumljivo govori) .... Moraš se izboriti. Čuješ šta oni pričaju, „kriva ruka“, pa to je normalno. Oni njega izluđuju. To moraš, to je cjena tvog rada, je*o ga ti. Ako si pametan, ovde uđe, ovde izađe, uzmeš dok možeš da uzimaš, goni se u pi*ku materinu... (nerazumljivo govori). Izgubiće poverenje, biće to je bio i pre. Niko ga neće poznati....

Pavlović: .... Daćemo milion evra za nudle

Pavlović: A vezano je za mleko, sir dobiješ... To je dobro, a niko nema projekat, projekat boli glava.

(opet nerazumljivo govore)

Radivojević: Nije tačno, on 10, on pet, i tri i 10. Drugi put kad si bio tamo, dobio si 10, ja sam posrednik....