PREVIŠE POLITIZACIJE! Rasim Ljajić: Mali Šengen nije nova Jugoslavija!

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić ocenio je da najnoviju inicijativu za povezivanje svih ekonomija zapadnog Balkana, poznatiju kao "mali šengen", od početka prati previše politizacije, a premalo pragmatičnog i racionalnog pristupa.

On je istakao da je ovu inicijativu treba posmatrati "isključivo kroz ekonomsku prizmu, a politički benefit se ogleda pre svega u stabilizaciji zapadnog Balkana i stvaranju klime u kojoj će se politički problemi i otvorena pitanja iz prošlosti lakše rešavati.

- Mi u regionu smo probali sve, od mržnje i nacionalizma do ratova, jedino još nismo probali da budemo normalni i pragmatični, naveo je Ljajić.

On je istakao da "ovo nikako nije stvaranje nekog novog saveza, nove Jugoslavije, nove Balkanije, već sublimiranje i oživljavanje svih regionalnih inicijativa koje su do sada postojale, počev od CEFTA, preko Saveta za regionalnu sasradnju, do Berlinskog procesa, a koje su u osnovi imale slobodan protok ljudi, robe, ideja, kapitala.

Ljajić je dodao da region kao celina ekonomski zaostaje za razvijenim zemljama i da je to ključni razlog koji ukazuje na nužnost pokretanja ove inicijative.

On je naglasio i da "mali šengen" nije politički savez, ni alternativa Evropskoj uniji, koja je cilj svakoj zemlji regiona, ali se njihove privrede čine konkurentnim za nastup na globalnom tržištu.

(Kurir.rs/Tanjug)

