REAGOVAO MUP: Boško Obradović i SzS vrše POLITIČKE NAPADE na naše pripadnike, manipulacijama bi da uruše naš ugled!

"Nažalost i danas smo svedoci još jednog političkog napada na pripadnike Uprave kriminalističke policije od strane Boška Obradovića iz Saveza za Srbiju i to u trenutku kada, pripadnici Uprave kojom rukovodim, beleže najbolje rezultate u zapleni narkotika i hapšenju kriminalnih grupa.

Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo sve zakonom predviđene mere protiv dvojice pripadnika UKP-a G.P. i T.A., kako bi se ispitalo njihovo postupanje 22. oktobra 2019. godine u Zaplanjskoj ulici, nažalost, oni su danas postali tema političkih potkusurivanja" - piše u saopštenju Kovačevića.



Navedeni policijski službenici G.P. i T.A. udaljeni su sa posla do okončanja disciplinskog postupka, koji je protiv njih pokrenut zbog utvrđivanja eventualnog postojanja nezakonite primene policijskih ovlašćenja, a o svemu je obavešten i Sektor unutrašnje kontrole MUP-a Srbije koji sprovodi detaljnu istragu povodom ovog slučaja, tvrdi se u saopštenju, pa nastavlja:

"O preduzetim merama MUP je obavestio javnost, kao što je javnost i povodom raznoraznih insinuacija obaveštena da ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nema nijednog kuma koji je pripadnik MUP-a, niti je ikada imao.

Danas, međutim, ponovo svedočimo iznošenju već poznatih manipulacija u cilju pokušaja urušavanja ugleda Uprave kriminalističke policije, a za koja ne verujem da su slučajnost, jer je jasno da mnogima ne odgovara beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije" - kaže Kovačević.



"Činjenice poput toga da smo ove godine zaplenili više od šest tona narkotika, što je tri do četiri puta više nego što je godišnje zaplenjivano u periodu od, recimo, 2008. do 2012. godine, očigledno smetaju mnogima i toga smo svakako svesni, ali u našoj borbi protiv kriminala nećemo posustati“ - poručuje on.

