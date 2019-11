BRNABIĆEVA: Odluka Vučića da ne ide u Zagreb ispravna! Da je Srbija domaćin, drugačije bismo postupili

Premijerka Ana Brnabić rekla je danas da je odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne ode na samit EPP u Zagreb ispravna, ali da bi Srbija, da je bila domaćin, postupila drugačije.

"Odluka je u potpunosti ispravna, on nije želeo dalje da antagonizuje situaciju. Ponovo je poslao poruke mira i tolerancije. Da smo mi bili domaćini, mi bismo bili drugačiji domaćini", rekla je Brnabić srpskim novinarima u Parizu, posle učešća na GovTeć samitu.

Kako je dodala, Vučić je jasno obrazložio svoju odluku.

"Ne bih imala šta da dodam. Reći ću da mi je žao, jer je svaka prilika za posetu - dobra prilika", rekla je ona i ukazala na neverovatnu hajku Hrvatske protiv Srbije i svega što radi predsednik Vučić kako bi Srbija išla ka budućnosti, ali i ceo region.

"Za mene je to neverovatno, jer Hrvatska je bila samo domaćin, a organizator Evropska narodna partija i kao domaćini trebalo bi da se malo drugačije ponašaju prema pozivima sa strane. To je njihova stvar, ali žao mi je što je do ovoga došlo", rekla je ona.

(Kurir.rs/Tanjug)

