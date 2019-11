VUČIĆ ODBACIO SVE NAVODE DA JE U SUKOBU SA STEFANOVIĆEM: Što ste lagali narod i urušavali nam namensku industriju

Predsednik Aleksandar Vučić odbacio je danas spekulacije Stranke slobode i pravde da se on preko slučaja navodne nelegalne trgovine oružja iz "Krušika" obračunava sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem i istakao da je to još jedan pokušaj manipulacije te stranke, koja, kaže, ne može da se opredeli - da li da ga optuži za kriminal ili da izmišlja unutarpartijske obračune.

U razgovoru sa novinarima, Vučić je rekao da ne želi da se obračunava sa bilo kim, te primetio da je politička stranka, vodeća i najbogatija u SzS, zvanično izašla sa saopštenjem da se u slučaju "Krušika" radi o njegovom obračunu sa Stefanovićem.

"Da prihvatimo da je to razlog. Kako ih onda nije sramota da lažu da je u pitanju kriminal? Što ste lagali narod, ugrozili interese države? Evo, obračunavamo se. Što ste lagali narod? Da li je to veliki kriminal ili je stranački obračun? Što ste lagali da smo svi u kriminalu, urušavali našu namensku industriju?", upitao je Vučić .

Nema nikakvog obračuna između mene i ministra policije Nebojše Stefanovića, rekao je Vučić.

On je na pitanje Insajdera da li je otac ministra policije zaposlen u firmi GIM i u kom svojstvu je bio u Krušiku, Vučić je rekao da je nesmotreno ranije izjavio da je Branko Stefanović kao običan radnik zaposlen u toj firmi, jer je pogrešno protumačio ono što mu je Stefanović rekao.

"Pitao sam Stefanovića da li je njegov otac direktor ili vlasnik firme GIM, a on mi je rekao - ništa, zbog čega sam mislio da je običan zaposleni", rekao je Vučić dodajući da se posle utvrdilo da otac ministra nije ni zaposleni.

Vučić se i tom prilikom izvinio Stefanoviću zbog toga.

Napomenuo je da su Đilas i njeva stranaka i pojedini mediji to protumačili kao da se obračunava sa ministrom Stefanovićem i poručio - tu u stvari nema ničega.

Vučić dodaje da je jedina optužba za oca ministra Stefanovića to što je pogrešno rekao da je on zaposlen i da ga je na taj način porešno optužio i su zatim sve optužbe u vezi sa tim bile lažne.

Vučić je naglasio da tu nema nikakvog kriminala, ali da je bilo kriminala kada su ovi iz prethodne vlasti pljačkali Beograd i Srbiju odnosno građane.

"Podnesite krivičnu prijavu i da to utvrdimo, ako su Branko i Nebojša Stefanović počinili bilo kakav kriminal i zbog ovog 'našeg unutar partijskog obračuna' - jedva cekam da to naldežni organi završe", poručio je Vučić i dodao "tresla se gora, rodio se miš".

Suština je, ištiče, u tome da moraju da se pokrivaju težak kriminal, "kese na glavi", otimanje novca građana.

"Što morate da pokrivarte kriminal lažnim pričama u koje se upeletete kao trice u kučine i ne znate da objasnite, već morate 50 kontradiktornih optužbi da ponovite", rekao je Vučić.

On je istakao da se lažima ne mogu pobediti rezultati, činjenicu da srpska ekonomija napreduje, kao ni to da on ništa nije ukrao, niti je bogatiji od kada je došao na vlat.

Zato, dodaje, opozicija i mora da traži izlaz u bojkotu.

(Kurir.rs)

Kurir