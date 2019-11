STRANAČKE KOLEGE I PRIJATELJI ŠALJU PODRŠKU PREDSEDNIKU VUČIĆU: Želimo ti brz oporavak, predaja nikad nije bila opcija (FOTO)

Podrška za mog prijatelja i našeg predsednika @avucic. Brate moj, znam da ne sanjaju svi naše snove i da ti karakter ne dozvoljava da dugo odmaraš, ali molim te više vodi računa o sebi. Nastavljamo da se borimo... Za bolju i uspešniju Srbiju! 🇷🇸

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on Nov 16, 2019 at 3:11am PST