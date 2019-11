SINIŠA MALI: Ja sam se 2001. vratio u Srbiju verujući u njenu budućnost

BEOGRAD - Ja nisam ostao u Srbiji, ja sam se vratio u Srbiju, rekao je večeras ministar finansija Siniša Mali ističući da je to učinio, jer veruje u njenu budućnost.

"Završio sam jednu od najboljih škola u Americi, radio sam u Njujorku na Vol Stritu i onda sam dobio ponudu da radim za jednu investicionu firmu i da se preselim u Prag, i ja sam tamo 2 godine proveo. Na jednom od projekata na kojima sam radio je Škoda auto. Recimo kada je Nemačka kupovala Škodu ja sam radio procenu vrednosti, to je jedna od referenci koju sam iskoristio i u svom doktoratu za koji kažu da je plagijat", navodi Mali za Studio B.

Podseća da se 2001. godine vratio u Srbiju sa svim svojim diplomama i znanjem, radio u agenciji za privatizaciju i do 2003. godine i onda krenuo u privatne vode i osnovao svoju firmu.

"Vratio sam se u Srbiju upravo verujući u ove nove autoputeve, nove fabrike novu i bolju budućnost i drago mi je da je predsednik Vučić imao poverenje u mene da mi da ovu šansu koju sam imao kao gradonačelnik Beograda da svoju energiju uložim u to da grad gurnemo da ide malo napred, da sada kao ministar finansija imam priliku da neko svoje stečeno znanje u inostranstvu iskoristim i ovde primenim zarad rasta razvoja, naše dece i jako sam zadovoljan što sam uspeo da doprinesem svojim radom upravo ovom uspehu koji sada svi imamo priliku da vidimo", istakao je Mali.

Podseća da je sa stranim delegacijama 2013. godine govorio o viziji Srbije, dok je danas mnogo drugačija situacija kada vam dolaze investitori i delegacije.

"Hajde da mi sednemo u kola da vas sprovedem do Beograda na vodi da vi vidite kako se gradi promenda kako se grade tržni centri, pa da prođemo i kroz Kneza Miloša..", navodi Mali.

On je rekao i da vizija koju su imali 2014. godine, nije završena, ali da se otvorila druga perspektiva, sve je lakše.

"Ovo je tek polovina puta ili trećina puta ili desetina kojim treba da prođemo, treba da dosegnemo mi kvalitet života i standarda građana Evropske unije, treba da investiramo, u digitalizaciju u fabrike", istakao je mali dodajući da nije slučajno što imamo investitore u Srbiji, jer neće niko da dođe ako vi dugujete ako ne plaćate svoje obaveze na vreme.

Kampanja protiv mene godinama,vazno sta misle građani

Ministar finansija Siniša Mali rekao je večeras da kampanja protiv njega ne traje poslednjih meseci, već godinama, ali ističe da je za njega vazno šta građani misle o njegovom radu i onim što je postignuto za Beograd i Srbiju.

"Od trenutka kada sam postao gradonačelnik Beograda, baš tada je krenula ta kampanja oko doktorata", rekao je Mali u intervjuu za Studio B.

On je istakao da je u međuvremenu četiri, pet komisija pokazalo i dokazalo da doktorat nije plagijat, da je rad prošao uvid javnosti, razne komisije i pravnu proceduru.

"Međutim, kod nekog dela ljudi sve se svodi na politiku, kada ne mogu da vam kažu ništa oko vašeg rada, oko rezultata vašeg rada, onda krenu sa takvim političkim napadima", ocenio je Mali.

Navodi da je magistrirao na Ekonomskom fakultetu, otišao u Ameriku kao stipendista, u Srbiji dobijao razne nagrade, a da je onda doktorat bio logičan nastavak i to u oblasti kojom se bavio 20 godina, restrukturiranje preduzeća, povećanje vrednosti.

Kako kaže, možda je pogrešio što na vreme nije reagovao na takvu kampanju protiv njega, ali dodaje da nije hteo da se meša u samostalnost Univerziteta i da od toga pravi političku priču.

"Mislio sam da će cela procedura i ljudi koji se time bave na kraju tih par stručnih komisija koje su tokom 5 godina potvrdile da to nije plagijat, da će to Univerzitet i prihvatiti", kaže Mali, dodajući da se onda pojave pojedinci kao Đilas ili Sergej Trifunović koji su rekli da će biti proglašen za plagijat, ili nazovi studenti.

"Na kraju po njima nema pritiska na komisiju, nema pritiska na rektorat. Pa šta je to nego pritisak", ukazuje Mali.

On dodaje da je u emotivnom trenutku rekao i da bi najradije zbog svega pocepao doktorat.

"A onda lepo da ih pozovem sve i da kažem gospodo, napisaću novi doktorat. Dakle to je postalo političko pitanje, hajde samo da završimo sa tim. Ako vam je to toliko veliki problem, ako nemate šta da mi kažete o mojim rezultatima, o mome radu, ako je doktorat najveći problem - neka vam. Ja se samo nadam da će komisija koja tek treba da donese odluku, tu odluku doneti na osnovu papira, na osnovu analiza, a ne na osnovu pritiska koji imaju", ističe Mali.

On navodi i da je za njega mnogo važno šta građani Srbije misle o njegovom radu, da li mu zameraju što rastu plate i penzije, što nam je javni dug nikada manji, što stopa nezaposlenosti pada, što imamo suficit u budžetu.

"Ja mislim da tu nemaju šta da mi zamere", ističe on.

Govoreći o opoziciji kaže da samo može da se nasmeje ono što oni rade.

"Oni neka rade svoj posao kako ga rade, a narod na kraju daje svoje mišljenje i njihova politika politika vešala na Terazijama, politika maltretiranja venčanih kumova, politika da ulećete u RTS, politika da opkoljavate predsednika gde god da krene, to nije politika već je nedostatak politike. Ako šire tu mržnju neka je šire, ja hoću da širim rad, hoću da širim budućnost, neku priču oko budućnosti", poručio je Mali.

Upitan da prokomentariše odlikovanje koje je nedavno dobio od crkve, zbog pomoći da se crkva u Barzilovicu u opštini Lazarevac završi, on poziva one koji to komentarišu da i sami pomognu.

Imao sam mogućnost, našli smo neki novac da se završi, meni je srce bilo puno kada se otvarala ta crkva", kaže on i dodaje: "Oni su odmah našli neku politiku u tome", rekao je Mali.

"To je naša politika da pomažemo građanima. Da razgovaramo sa njima da vidimo šta im treba, pa ako ne možemo odmah da pomognemo onda malo kasnije kada se prikupe sredstva. Naša politika je da gradimo, a ne kao od ovih iz opozicije da ruše", poručio je Mali.

