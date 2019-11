DRECUN O SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU ZA OVK: Istrage se privode kraju, Haradinaj i njegov klan jedan od prioriteta interesovanja

Predsednik skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun kaže da je došao do informacija koje upućuju na to da se istrage koje sprovodi specijalizovano tužilaštvo za bivšu OVK privode kraju i da im se mnogo žuri.

Drecun je rekao da je posle izbora na KiM očigledno da su Ramuš Haradinaj i njegov klan jedan od prioriteta interesovanja Specijalnog tužilaštva i da više nemaju pozicije u funkcionisanju institucija.

"Hašim Tači je još uvek tzv. predsednik ali se njegova pozicija klima zbog nove većine koja ce verovatno biti uspostavljena u parlamentu", smatra Drecun.

Tači je jedan od retkih komandanata OVK koji nije dobio poziv Specijalnog suda, a ujedno, i najviše puta pomenut u izveštaju Dika Martija o zločinima i trgovini organima, na osnovu kojeg je sud i osnovan.

A put ka Holandiji, veruje se, "krči" mu dosadašnji predsednik kosovske skupštine Kadri Veselji, koji će na saslušanje početkom decembra.

Drecun naglašava da je Kadri Veselji kao prvi čovek ilegalne obaveštajne službe Hašima Tačija odgovoran za ubistvo više od 200 ljudi.

"Može da bude put ka Hašimu Tačiju, da se i on nađe na optužnici. Saznao sam par informacija koje upućuju na to da se istrage koje sprovodi to specijalizovano tužilaštvo privode kraju, da se njima mnogo, mnogo žuri", naglašava Drecun.

Sud je ušao u petu godinu mandata, ali će raditi do okončanja postupaka.

Da se pisanje prvih optužnica privodi kraju, neki kosovski mediji zaključili su posle saznanja da je velikom broju osumnjičenih oduzet pasoš, kako ne bi napustili Kosovo.

(Kurir.rs/Tanjug)

