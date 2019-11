BRATISLAV JUGOVIĆ: Đilas organizuje kampanju laži

Član Glavnog odbora SNS Bratislav Jugović izjavio je da je laž reč koja opisuje Savez za Srbiju (SzS). On je naveo da je laž da je to Savez za Srbiju, a da je istina da je to Savez za još bogatijeg Đilasa.

- Laž je da je Branko Stefanović nosio u rancu 300.000 eura, a istina je da je Branko Stefanović otac ministra koji je sa svojom timom sprečio da lažna država Kosovo postane članica Interpola - naveo je Jugović u pisanoj izjavi medijima i dodao da je laž da će Vučić da preda Kosovo, a istina je da je svojim međunarodnim uglednom izdejstvovao da brojne zemlje povuku odluku o priznanju nezavisnosti takozvanog Kosova.

foto: Beta/Branislav Božić



On kaže da Đilasova opozicija svakodnevno lažima zatrpava ključno pitanje - kako je tajkun Dragan Đilas postao nepristojno bogat i kako se uništavo RTS u vreme kada je tajkun Dragan Đilas bio apsolutni gospodar srpskih medija?

- Đilasovi jurišnuci se do te mere drogiraju sopstvenim lažima, pa je tokom pre podneva Vučić u sukobu sa Stefanovićem, a posle podne Stefanović je najjača karika Vučićevog "režima". Toliko su drogirani sopstvenim lažima i toliko su opijeni mržnjom da više ni ne znaju šta pričaju - zaključuje Jugović.

Kurir.rs/Foto:Kurir

