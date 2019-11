MILIĆEVIĆ O ŽIVOTNOJ DRAMI: Otvorila mi se rana, rebro mi je probilo kožu

Đorđe Milićević, potpredsednik Skupštine Srbije i funkcioner SPS, koji je pre godinu dana zadobio teške povrede u saobraćajnoj nezgodi, ponovo prolazi kroz dramu, jer mu se otvorila rana na stomaku, saznaje Kurir.

Milićević nema desni trbušni mišić, već nosi pojas koji mu drži stomak, pa mu je, po svemu sudeći, rebro probilo kožu. Milićević je potvrdio naša saznanja.

Pogoršanje

- Nemam desni trbušni mišić, izgleda da je rebro probilo kožu. Steznik mi sve drži, pojas koji nosim na stomaku. Od trenutka udesa, koji je bio u novembru 2018, do 10. januara nosio sam creva u kesama. Leva strana stomaka se oporavlja dobro, a desni trbušni mišić je potpuno uništen - kaže ovaj socijalista i dodaje: - Rana mi se otvorila prošle nedelje i vratio sam se svakodnevnim previjanjima. Lekari sad imaju dilemu da li je rebro nagnječilo kožu koja je tu ili je neki unutrašnji konac, verovatno ih ima još, izbio na površinu i stvorio ponovno krvarenje. Na sve to, za vikend sam doživeo i napad bubrega, a nikad ranije nisam imao problema s tim.

Jedva preživeo... Milićevićev auto posle saobraćajke foto: Kurir

Vraćanje unazad

Pomenuti pojas nosi od operacije, on mu je, kaže, sastavni deo života kako ne bi napravio nagli pokret, da trbušni mišić ne oseti neku težinu ili ne dođe do gojenja u tom delu.

Kada je video krv na pojasu, nije se uplašio, ali je znao da se nešto iskomplikovalo. - Prva reakcija je bila da se nešto iskomplikovalo, i to posle duže vremena. Lekari su mi rekli da će to, u ovom trenutku, sanirati previjanjem, a predlog je da vidimo kako će ići regeneracija mišića - ako ne ide ili se jave komplikacije, uradiće mi intervenciju stavljanja mrežice na stomak - kaže Milićević i dodaje: - To je nešto što je sastavni deo života. Taman pomisliš da si krenuo napred, onda se desi ovako nešto što te malo vrati unazad.

Podsetimo, Milićević i njegov vozač bili su teško povređeni u saobraćajnoj nesreći kod Valjeva 2. novembra 2018. Poslanik SPS je bio u teškom stanju, imao je više unutrašnjih povreda. Oporavak je trajao mesecima.

Snalazi se PAUZU KORISTIM ZA PREVIJANJE .: Milićević kaže da radi iako je primoran da ide na previjanja. - Kad sam u Skupštini, napravim pauzu i odem na previjanje, a onda se vratim na posao. Kad baš ne mogu da izdržim na poslu, ja odem. Znači mi što radim - kaže Milićević.

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

Kurir