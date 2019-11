KURIR TV VUČIĆ PRVI PUT PO IZLASKU SA VMA: Nisam najboljeg zdravlja, hronično sam bolestan, novinari nemaju ništa s tim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s predstavnicima kompanije "Azvirt".

Nakon sastanka potpisan je komercijalni ugovor za izgradnju deonice auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice na deonici Šabac-Loznica.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je potpisivanje ugovora.

"Ovo je veoma važna stvar za našu zemlju. U naredne tri godine izgradićemo 21,4 km auto-puta od Rume do Šapca. Mi time radimo ogroman posao i želimo da ljude sačuvamo da ostanu u zemlji i to će značiti život za celo područje. To će doneti ne samo investicije, nego i više turista. Ovi posao ćemo završiti za tri godine i ovo je velika vest za građane Srbije ", rekao je predsednik.

Predsednik je čestitao Azvirtu i ministarki Zorani Mihajlović na potpisanom ugovoru, kao i građanima mačvanskog, sremskog okruga koji će od ove deonice auto-puta imati velike koristi.

Predsednik je dodao da očekuje u narednim danima potpisivanje ugovora za Moravski koridor, nakon čega je pokazao kako će tačno izgledati deonica auto-puta od Rume do Šapca.

"Ovo je veliki posao za sve nas i očekujem da će biti završen u roku. Za nekoliko godina moći ćemo da se pohvalimo da smo uradili mnogo više auto-puteva, više nego za prethodnih 70 godina", naglasio je predsednik.

On je rekao da će Moravski koridor biti gotov do 2022. godine, a vrednost radova se procenjuje na 755 miliona evra.

Predsednik je na pitanje novinara da li će biti otvaranja novih poglavlja ili ne, Vučić je rekao da ne zna.

"Zavisi od njih, kako oni odluče tako će i biti. Najviše se radujem rastu srpske ekonomije i verujem da ćemo biti zemlja sa najbržim rastom. Upravo zato radimo sve ovo, jer ove investicije doprinose dodatnom rastu, time se bolje pozicionirate na tržištu", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da od tog rasta zavisi život naše dece, povećanje plata i penzija.

"Mi odavno imamo četiri poglavlja, a da li će neko da ih otvori, to se ne sekiram. Neka oni rade svoj posao, mi ćemo svoj", rekao je on.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da očekuje da će Srbija u četvrtom kvartalu imati rast bruto društvenog proizvoda između 5,2 i 5,5 odsto.

Podsetio je da je u trećem kvartalu rast srpske ekonomije 4,7 odsto BDP, navodeći da je samo Mađarska u celoj Evropi ispred Srbije sa 4,8 odsto, uz opasku da nedostaju podaci za još tri zemlje.

"Očekujem da u četvrtom kvartalu imamo između 5,2 i 5,5 odsto i verujem da ćemo biti zemlja sa nabržim rastom ekonomije u poslednjem kvartalu ove godine", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je uvek pokazivao koliko mu je čista savest i koliko su besmisleni napadi koji imaju za cilj da kažu "e ajde da te nema, samo da mi dođemo na vlast, a plan i program nije važan".

"Neka se ne raduju, pobediću ih sve zajedno, argumentima", rekao je predsednik.

Predsednik je istakao da za njega ne postoji bolja prilika, nego da u trenutku kada neko izađe sa neistinama koje svaki dan ponavljaju, dobije prostor da direktno pokaže koliko nemaju ozbiljnu argumentaciju.

"Mislim da je suština mog uspeha u poslednjih sedam godina upravo u tome - što nikad nisam bežao od toga, nikad nisam skrivao teme, stavljao pod tepih, već sam se borio i odgovarao", rekao je Vučić.

Kako je dodao, zato je, zahvaljujući istini koju je iznosio, ozbiljnoj argumentaciji i rezultatima rada, uvek pobeđivao, i to bez ikakvih problema.

Vučić je rekao da nikakve veze novinari nemaju sa njegovim zdravstvenim stanjem.

Predsednik je ponovio stav da, inače, ne beži od novinarskih pitanja i da nikada nije bežao, već da je, naprotiv, uvek bio spreman i biće spreman da odgovori na sva pitanja novinara, jer mu pružaju priliku da ukaže na laži kojima se služe pojedini mediji ili politički protivnici i da pokaže građanima šta je istina.

"Ja sam hronično bolestan. Ja sam i danas pod terapijom. To su moji problemi, nisam neko ko je najboljeg zdravlja, ali dok god imam snage i energije boriću se još više i to vam garantujem. Nijednog sekunda nisam okrivio nekog drugog za moje zdravlje. To je meni priroda dala, uz prirodu moja nepažnja uz ne uzimanje lekova za srce i hipertenziju. Nije bila laka ta noć, hoću da zahvalim svima koji su brinuli", rekao je on.

