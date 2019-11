SUZANA VASILJEVIĆ: Kvalifikovana sam onoliko koliko i Skroza 2008. godine kada je optužila kolegu Radomirovića

"Nije problem da novinari postave pitanje, bilo bi dobro da je Miodrag Sovilj čuo ono što sam zaista rekla", kaže savetnica za medije predsednika Srbije za B92.

Novinar Miodrag Sovilj rekao je za list Danas da je "poslata poruka celokupnoj novinarskoj profesiji da se postavljanje pitanja u interesu javnosti može loše završiti" i da je cilj "obeshrabrivanje novinara i uredništva svakodnevnim pritiscima". Suzana Vasiljević je reagovala na ove tvrdnje novinara N1.

Ona je istakla za B92 da bi bilo dobro da je gospodin Sovilj čuo ono što je zaista rekla.

“Nije problem da vi postavite pitanje. Nije problem u težini pitanja, nije problem u tome da li je pitanje lako ili teško, nego način na koji vi to pitanje postavljate i to je ono što je bilo veoma neprimereno. Nadam se da mladi kolega Sovilj na takav način ne razgovara sa svojim roditeljima i nadam se da će on u nekom trenutku shvatiti da može da bude nazavistan i dobar novinar i da to radi na pristojan način”, rekla je ona.

Vasiljevićeva je naglasila da Sovilj predsedniku Srbije nije ni postavio pitanje.

“On mu je u lice gurnuo telefon i od njega tražio da pročita to što na telefonu piše. Ja gospodina Sovilja ohrabrujem da svaki put kad dođe na konferenciju za novinare predsednika ili nekog drugog državnog zvaničnika najpre nauči i zapamti ono što želi da pita, a ne da sriče sa telefona unapred mu napravljene političke pamflete”, rekla je Vasiljevićeva za B92.

Miodrag Sovilj je za "Danas" izjavio da o njegovom vaspitanju mogu da govore samo ljudi koji ga poznaju i da "Suzana Vasiljević nije jedna od njih", a da je njegovo obraćanje predsedniku, bilo "kao i uvek dosad, pristojno i profesionalno". Sovilj je za isti list dodao da je Suzana Vasiljević "dosad bila uglavnom žena iz senke, koja nema dnevna propagandistička zaduženja u medijskom blatu".

"Činjenica da je u poslednjih nekoliko dana, pored uobičajenog streljačkog voda spin doktora u tabloidima i prorežimskim televizijama, morala da se uključi i ona, govori i da pitanja N1 zaista smetaju predsedniku Republike. Cilj je svakako obeshrabrivanje novinara i uredništva svakodnevnim pritiscima i konstrukcijama", istakao je Sovilj, dodavši da će i dalje nastaviti da postavlja pitanja predsedniku "jer ne vidi zašto ne bi".

Na naše pitanje da prokomentariše i izjavu novinarke Tamare Skroze, koja je u današnjem listu "Danas" rekla da "što se tiče medijske savetnice, ona po ko zna koji put prelazi granicu svojih ovlašćenja i zaboravlja šta joj je posao. Ovaj put, nastupa kao pedagog, za šta - koliko mi je poznato - nije kvalifikovana…" Suzana Vasiljević ističe:

"Kvalifikovana sam tačno onoliko koliko je i gospođa Skroza bila 17. aprila 2008. godine kada je u svom autorskom tekstu u nedeljniku Vreme svog tadašnjeg kolegu Vladimira Radomirovića i novine Politika optužila da se 'ubrzano pretvaraju u tabloid' i to samo zato što su u celosti objavili intervju s tadašnjim predsednikom Srbije Borisom Tadićem".

Podsetimo, Tamara Skroza je u tekstu iz 2008. pod naslovom "Stenogram iz predsedništva" povodom intervjua Vladimira Radomirovića sa tadašnjim predsednikom Borisom Tadićem, istakla da "čak i ukoliko se neko iz ovog ili onog razloga ne slaže s predsednikom, od medija kakav je 'Politika' očekuje da se pokaže makar elementarno poštovanje prema instituciji predsednika Republike".

"Tada se gospođa Skroza ponašala kao medijski savetnik predsednika Tadića, i sigurna sam da je za to mesto bila kvalifikovana, ali nisam sigurna da je njen komentar tada bio opravdan s obzirom na to da je, ipak, bila zvanično samo novinar", istakla je Vasiljevićeva.

(Kurir.rs/B92)

Kurir