N1 JURI REJTING GAZEĆI SVA PRAVILA! LAŽNI PROFESIONALCI: Ko je vama dao pravo da sudite novinarima?!

Iako televizija N1 pokušava na sve načine da se postavi kao moralna vertikala u medijskom svetu, ona često demonstrira neprofesionalnost. Uz to, uporno sebi daje za pravo da procenjuje ko je novinar, a ko ne, kao i koji su mediji uz vlast, a koji su „nezavisni“.

Zato se postavlja pitanje ko je N1 dao blagoslov da baš ona bude bič božji u medijskom svetu Srbije.

Brojni primeri

Koliko ova televizija zna da bude (ne)objektivna i (ne)profesionalna najbolje se vidi u njihovim udarnim informativnim emisijama, i to posebno u izveštajima koji se odnose na poteze vlasti. Bilo je više primera.

Tako, recimo, dok izveštavaju o optužbama na račun Marka Bastaća, ne zovu i Lazara Lešnjaka, koji je otkrio da ga je predsednik opštine Stari grad i venčani kum tukao, zlostavljao i kako je iznuđivao novac od investitora.

Deli medije na „nezavisne“ i one koje su navodno uz vlast... Jugoslav Ćosić

Takođe, N1 u svom izveštavanju zna da spinuje, što se desilo kada je održan jedan od dijaloga vlasti i opozicije, ali je njihov portal objavio da je ceo SZS napustio razgovor na FPN, iako to nije bilo tačno. Umesto da prizna grešku, programski direktor TV N1 Jugoslav Ćosić pokušao je da opravda taj postupak tvrdnjom da je protiv N1 pokrenuta kampanja u delu medija.

A kada im u goste dođe neko od predstavnika vlasti, on biva cenzurisan, što kasnije pravdaju „tehničkom greškom“. N1 je, naime, isekao pet minuta emisije „Presing“ u kojoj je poslanik SNS Vladimir Đukanović postavljao Ćosiću nezgodna pitanja o poslovanju ove televizije.

N1 je ovih dana obeležio pet godina rada u Srbiji, ali za to vreme skoro da nije bilo nijednog pozitivnog priloga o nekom potezu vlasti. U svemu traže nedostatke, pa su čak i posle otvaranja deonice Koridora 10 odmah tražili pukotine po putu, navodeći da će morati ponovo da bude rađen.

Ni da pocrvene

Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Aleksandar Gajović kaže za Kurir da o profesionalnosti TV N1 govore rejtinzi i poručuje im - pogledajte se u ogledalo. - Svaki medij treba da radi profesionalno i prema etičkim standardima. Da li se N1 uklapa u to? Ocena gledalaca je najbolji sud o tome. Rejtinzi sve govore, pogotovo ako se izjutra pogledaju u ogledalo... Nemoralni pocrvene, a neki čak ni to.

Generalni sekretar UNS Nino Brajović kaže da je N1 moderna medijska kuća, koja ima veliki broj dobrih novinara, ali se i njima dešava da profesionalizam podrede angažovanom novinarstvu, u čemu nisu uvek nepristrasni. - Na vlastitom primeru sam se u to uverio. Nesporno je da i N1 zaslužuje kritiku za svoj rad, ali je važno da postoji televizija koja se u programskom i uređivačkom konceptu znatno razlikuje od većine ostalih - navodi on i dodaje da ne vidi vezu između zdravstvenog stanja predsednika Vučića i N1.

Nino Brajović NEKAD SU NEPROFESIONALNI, LIČNO SAM SE UVERIO U TO

DVOJAKI ARŠINI

Pljuvali novinara zbog pitanja Tadiću, a sad ćute

foto: Dado Đilas

Javnost se ovih dana podsetila i slučaja iz 2008, kada je tadašnji novinar Politike Vladimir Radomirović objavio integralnu verziju intervjua sa tadašnjim predsednikom Borisom Tadićem, iako je kabinet šefa države tražio da se neki delovi izbace. Neki su tada, poput novinarke Vremena Tamare Skrozze, isticali „čak i ukoliko se neko iz ovog ili onog razloga ne slaže s predsednikom, od medija kakav je Politika očekuje da se pokaže makar elementarno poštovanje prema instituciji predsednika republike“. Danas Skrozza ne osuđuje način na koji novinar N1 Miodrag Sovilj postavlja pitanja predsedniku Vučiću, tvrdeći da to nije isto. Radomirović podseća da je tada doživeo progon, a potom i otkaz.

foto: Dragana Udovičić

Inače, Skrozza je optužila i Vučićevu savetnicu Suzanu Vasiljević da „po ko zna koji put prelazi granicu ovlašćenja i zaboravlja šta joj je posao“ i da „nastupa kao pedagog, jer za to nije kvalifikovana“. Vasiljevićeva na to odgovara: - Kvalifikovana sam tačno onoliko koliko je i gospođa Skrozza bila 17. aprila 2008, kada je u svom autorskom tekstu u nedeljniku Vreme svog tadašnjeg kolegu Vladimira Radomirovića i novine Politika optužila da se „ubrzano pretvaraju u tabloid“, i to samo zato što su u celosti objavili intervju s tadašnjim predsednikom Srbije Borisom Tadićem.