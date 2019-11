ĐORĐEVIĆ U JUTARNJEM OTKRIO DETALJE IZ ŽIVOTA: Zorom ide u teretanu a ovo su njegova 22 pravila! Evo čime mu se bavi sin

BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otkrio je jutros u jutarnjem programu kako uslađuje privatne i poslovne obaveze.

Ministar je snimljen u teretani, na mestu na kojem ga građani dosad nisu viđali.

Kako kaže, ustaje rano, vežba, a posle toga odlazi na posao.

- To način i recept kako da se izdrži ceo dan. Imam dvoje dece. Sin mi je profesionalni sportista, trenira veslanje, profesionalac je u prvom timu Crvene zvezde i onda pokušavam koliko mogu da nadomestim godine. Ne dam da me pobedi sa svojim godinama - kaže Đorđević kroz osmeh.

Za ministra saradnici kažu da je „spartanac u poslu“, da kod njega nema „ne može“ i da imaju tri minuta da izlože problem.

Đorđević kaže da je pravilo „tri minuta“ pokušavao da primeni i na sebi, te da je kao, državni sekretara u Ministarstvu odbrane pokušavao uvek da bude kratak i koncizan u izlaganju a sada to očekujem i od svojih ljudi.

- Postoje 22 pravila u mom kabinetu šta to ne sme da se koristi kao opravdanje. To su „ne mogu“, „ne znam“, „nisam bio tu“, „ja jesam preneo, ali nije izvršeno“...,- rekao je Đorđević.

On je dodao da je ministar odbrane čast i privilegija. On kaže da nastoji da on dođe do ljudi, a ne da oni dođu do njega:

- Stalno sam na terenu i želim da obiđem celu Srbiju, to je najbolji način da se uverite gde je šta potrebna - naveo je Đorđević koji kaže da mu je od svih teških trenutaka sa kojima se kroz rad suočio najteže bilo kada su poginulipripadnici Vojske Srbije na svom zadatku.

