SRPSKU ELITU ČINI POLUSVET! Miloš Jovanović: Opoziciji zameram odsustvo odgovornosti i ideje za Srbiju!

Miloš Jovanović, predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) i član Predsedništva pokreta Metla 2020, smatra da odmah treba promeniti izborni sistem i građanima omogućiti da svoje predstavnike u Skupštini biraju imenom i prezimenom.

Govoreći pak o predstojećim izborima, Jovanović u intervjuu za Kurir kaže da još nisu doneli odluku o tome da li će izaći na birališta. Ističe, takođe, da ni ubuduće neće učestvovati u razgovorima vlasti i opozicije uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta, jer „naše probleme treba sami da rešavamo“.

Smatrate li da će pokret „Metla 2020“ preći cenzus?

- Ne razmišljamo uopšte o rezultatu, već se bavimo radom na terenu, kao juče u Kraljevu. Bićemo uskoro i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Bitno nam je da ljudi shvate da u Srbiji ima mnogo toga što treba da se pometla! Na prvom mestu mora da se razbije snaga političkih stranaka koje su, kao kancer, isisale svu vitalnost Srbije. Stranačko zapošljavanje, uticaj stranaka na medije, pravosuđe, finansijske tokove - svemu tome mora da dođe kraj. Zato hoćemo da omogućimo građanima da glasaju za svoje predstavnike po imenu i prezimenu i da znaju koga šalju u Narodnu skupštinu, koja danas i nije narodna, već stranačka skupština. Samo tako će se razbiti kompaktnost i moć političkih stranaka, naročito onih koje imaju vlast. Hoćemo i da se u potpunosti obračunamo s korupcijom, ali i da jasno kažemo da Beograd ne može biti cela Srbija i da je beogradizacija zemlje postala nesnosna. Mi ćemo Srbiju debeogradizovati. To su naši prioriteti i za taj program tražimo podršku ljudi.

S kim još pregovarate o ulasku u vašu koaliciju?

- Nije nikakva floskula u pitanju: naši glavni saveznici u ovoj borbi su sami građani i od njih tražimo podršku. Ako se ljudi u Srbiji ne trgnu, onda nam spasa svakako nema. A mi već okupljamo veliki broj istaknutih pojedinaca, od istoričara Miloša Kovića do Novice Antića, predsednika Vojnog sindikata. I biće ih još.

foto: Tanjug/Bojan Stekić

Kad ćete doneti odluku o tome da li ćete izaći na izbore?

- Hoćemo da pružimo alternativu ovom sveopštem ludilu koje je napravljeno od političke scene i zato se spremamo za izbore. Ali nikad ne znate u kojoj meri ludilo može da eskalira i situacija da se dodatno zatruje, pa ćemo odluku o izlasku ili neizlasku na izbore doneti onda kad oni budu raspisani.

Zašto ne učestvujete u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima?

- Zato što ne prihvatamo činjenicu da nekakvi stranci moraju da posreduju u razgovoru nas Srba. Naše probleme treba sami da rešavamo jer niko drugi umesto nas to ne može. To je naprosto jedan načelan stav od koga nema odstupanja.

Ne učestvujete ni u protestnim šetnjama opozicije...

- Kad je politika u pitanju, nikada nisam voleo da šetam bez jasnog cilja. To mišljenje delimo svi u pokretu.

Šta, u stvari, zamerate ostalima iz opozicije?

- Ne zameram im ništa što u principu ne zameram svima na političkoj sceni, da ne kažem svima nama koji danas u ovoj zemlji živimo. A to je odsustvo odgovornosti, ideje, vizije i ambicije za Srbiju. Mnogo je ličnog, mnogo sujeta, o detinjarijama na Tviteru i društvenim mrežama da ne govorim. Užasno je opao moralni i intelektualni nivo na srpskoj političkoj sceni i sve je postalo prilično neozbiljno. Srpsku elitu danas neretko čini polusvet i to mora da se menja. Hajde za početak da promenimo izborni sistem - to je apsolutni prioritet i ono za šta se pokret zalaže.

DSS nije među evrofanatičnim partijama. Kako vidite budućnost EU budući da je dalje proširenje pod znakom pitanja?

- Ne znam zašto se u tolikoj meri bavimo jednom, u suštini, nepostojećom temom. Niti će biti proširenja, niti će EU, kakva je sada, moći da izađe iz krize. Zato u pokretu „Metla 2020“ ne trošimo previše energije na to pitanje. Sveobuhvatna saradnja na obostranu korist je jedini pravi i realni cilj koji treba da se postavi u odnosima Srbije i EU. Ništa više, ništa manje. Da smo tu energiju koju smo u ovih bezmalo 20 godina potrošili na priču o EU iskoristili za uređenje zemlje i bavljenje sobom, Srbija bi već odavno u svakom pogledu sijala. Zato ne treba da se zamaramo više time, nego da počnemo da sređujemo naše „imanje“. Da ga očistimo od divljih deponija, na primer, da ga infrastrukturno opremimo, da uredimo puteve, sela i gradove, da ga razvijamo, da počistimo korupciju, da znamo gde su međe i da te međe branimo, da ga sutra možda širimo... Posla ima na pretek.

foto: Tanjug/Bojan Stekić

Kako gledate na to što Srbiju sve više okružuju države koje su članice NATO? Koliko je dobra politika vojne neutralnosti?

- Pa šta ako nas okružuju članice NATO? Ne treba valjda državna politika da se vodi po principu „Kud svi Turci, tu i mali Mujo“. Politika vojne neutralnosti je ambiciozna, muška i odvažna. I najvažnije, jedina je ispravna i korisna za Srbiju. Korisna je, između ostalog, jer nas tera da budemo svoji, da budemo bolji i snažniji, da budemo dostojni sopstvene istorije, a ne da se ponašamo kao krpa ili da budemo nečiji otirač. To je jedan od primera one kolektivne ambicije koju treba da negujemo i zato je značajno svako jačanje srpske vojske.

Predajete na Pravnom fakultetu u Beogradu. Kakva nam je omladina?

- Omladina je solidna. Po definiciji nije iskvarena, barem ne još. Zato je važnije pitanje kakvi smo mi stariji. Kakav primer dajemo? Koliko smo odgovorni prema svom poslu? Prema javnom dobru, opštem interesu, državi? Koliko smo pošteni i solidarni jedni prema drugima? Ako smo mi loši, ni ta deca neće moći da budu mnogo drugačija.

Otvoriti debatu MUŠKARCU TREBA ISKUSTVO SLUŽENJA VOJNOG ROKA Zašto smatrate da je vreme da se pokrene debata o vraćanju vojnog roka? Šta fali profesionalnoj vojsci? - Ništa ne fali profesionalnoj vojsci, ali njeno postojanje ne isključuje da obnovimo i ročni sastav, kao što je, uostalom, bio slučaj do 2011. godine, kad je redovno služenje vojske obustavljeno. Ako to ne uradimo, uvek ćemo imati problem popune i rezerve, što nikako nije dobro u okruženju u kojem se nalazimo. A pored toga, iskreno mislim da je služenje vojske jedno dobro iskustvo koje, barem muškarci, treba da prođu u životu. Hajde za početak da otvorimo raspravu o ovom pitanju.

Kurir.rs/ Razgovarala Kristina Vasković Foto: Medija Centar Beograd

