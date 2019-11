OBRAČUN UOČI DANAŠNJEG KONGRESA MLADIH DEMOKRATA: Lutovac zbog Đilasa ruši omladince DS!

Lider Demokratske stranke Zoran Lutovac rešio je da žrtvuje čak i svoje omladince samo zato što se zalažu za ujedinjeni DS. Pošto nije uspeo da progura svog kandidata za predsednika Demokratske omladine (DO), Lutovac je, kako otkriva izvor Kurira, pokrenuo čitavu stranačku mašineriju kako bi poništio za danas zakazani Kongres DO i sve odluke koje budu donete.

Iznervirao mlade DS... Zoran Lutovac foto: Sonja Spasić

Kidnapovanje stranke

- Ekipa oko Lutovca već je pripremila dekret kojim će praktično prebrisati sve što odluče omladinci. Predsednik stranke se dve godine nije bavio stranačkom omladinom, ali je naprasno, čim je Kongres zakazan, počeo da rovari i satanizuje one koji misle da je DS na pogrešnom kursu i da je na putu da i formalno bude kidnapovana stranka. On želi da ima svog predsednika DO, jer je to još jedan glas u Predsedništvu stranke - objašnjava naš izvor iz DS.

Prema saznanjima Kurira, Lutovac je ovih dana preko svojih operativaca alarmirao sve partijske organe i u dopisu ih obavestio „o neregularnostima skupa koji se održava pod nazivom Kongres Demokratske omladine“. Omladinci koji organizuju Kongres tvrde da je Lutovac isfabrikovao spisak onih koji se navodno protive ovom skupu.

Opstrukcija

- Tih sto ljudi niko nije video u stranci, a 23 nisu čak ni članovi DS. Niko nikada na ovaj način nije ponižavao i omalovažavao članove omladine. I sve to da bi Lutovac postavio svoje ljude u rukovodstvo DO. Pošto mu to nije uspelo, rešio je da razbuca sopstvenu omladinu - kaže naš sagovornik.

Lutovac juče nije odgovarao na naše pozive.

Hoće uticaj u bivšoj stranci... Dragan Đilas foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, proces ujedinjena DS sa ZZS i SDS počeo je pre nekoliko meseci, ali se do danas nije daleko odmaklo, a kao glavni razlog je navođeno to da Đilas opstruira čitav proces jer želi da, preko Lutovca, i dalje ima uticaj u DS.

Dva kandidata UJEDINJENJE DS ILI SZS Lutovac je pokušao da na čelo DO progura Stefana Ninića, koji budućnost omladinaca DS vezuje za Dragana Đilasa, odnosno za podmladak njegovog Saveza za Srbiju, čiju omladinu čine omladina Dveri, SSP i NS Vuka Jeremića. Aleksandar Pavić je kandidat za predsednika DO koji zagovara ujedinjenje DS, Socijademokratske stranke i Zajedno za Srbiju i koji se bori za veću autonomiju mladih kada je reč o odlučivanju unutar partije.

Kurir.rs/ I. K. Foto: Beta/Branislav Božić, Marina Lopičić

Kurir