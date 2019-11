ANASONOVIĆEVA OTKRILA TAJNE GRAĐANSKIH PROTESTA: Vojtehovska predlagala da zapalimo jelku od 83.000 evra

Jelena Anasonović, jedan od organizatora protesta "1 od 5 miliona", otkrila je da je ideja novinarke Tatjane Vojtehovski bila da se ispred zgrade RTS-a zapali novogodišnja jelka vredna 83.000 evra.

- Nakon 29. decembra, broj građana se polako smanjivao, pa smo rešili da pokažemo odlučnost. Medutim, svaka naša ideja je bila sabotirana od političara i Vojtehovske, samim tim su protesti postajali dosadni. Jedna od njenih ideja bila je da se zapali jelka ispred RTS a, ona jelka od 83.000 evra. Mi smo rekli da je to previše radikalno. Tada su jaja predložili Janko Veselinović i Vojtehovska, a mi smo to dočekali spremni jer smo već imali ideju i da napravimo omaž devedesetim, da donesemo karton jaja da se "ispili istina ispred RTS-a". Hteli smo da napravimo performans koji će biti zapažen, a neće nikom štetiti - istakla je Anasonović u intervjuu.

Kako kaže, dogovor je bio da poziv građanima "jajima na RTS" objave na mrežama, ali "odjednom su se svi u grupnom četu pravili ludi i to veče pred protest, nakon stotina poruka i poziva Vojtehovske i Stefana, naterali su je da to okači.

- Međutim, Vojtehovska nikom od javnih ličnosti nije prenela šta je dogovar, čak ni Banetu. Usledile su reakcije javnih ličnosti, mreže su eksplodirale. Tagovali su me i kritikovali Sergej, Kojo, svi... Kada sam ih pozvala da stanu u moju zaštitu, Tatjana i Stefan su se pravili ludi, napisala mi je "da ne dramim" i da će Bane napisati da se ne nose jaja. Insistirala sam da stanu u moju zaštitu, osećala sam se zloupotrebljeno. Pozvala sam Baneta, rasplakala se, rekla sam da okupi sve poznate da me izrešetaju i prestanu posle toga. Nazvala sam Sergeja, on je rekao da mnogo letim. Kojo, ta glumčina koju sam poštovala celog života, kritikovao me je, a ja nisam bila sama odgovorna za sve. Kasnije sam saznala da njemu Vojtehovska nikada nije rekla za plan s jajima i da je to bila samo još jedna od njenih manipulacija. Ona mi je na kraju rekla da moram da se nosim s pritiskom, ali to je bio linč, a ne pritisak, a oni su se pravili ludi - ispričala je jedna od organizatora protesta "1 od 5 miliona".

(Kurir.rs/Blic)

