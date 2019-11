ŠOKANTNO! JEDAN OD OSNIVAČA 1 OD 5 MILIONA OTKRILA! ĐILAS OTEO PROTESTE: On je davao pare i određivao ko može da govori!

Lider Saveza za Srbiju (SZS) Dragan Đilas od početka je stajao iza protesta „1 od 5 miliona“, finansirao ih je i neprestano pokušavao da ih preotme samo za sebe. Sagovornici Kurira nisu iznenađeni ovakvim raspletom.

Jelena Anasonović, jedan od organizatora ovih protesta, otkrila je pravu ulogu Đilasa u organizaciji i zakulisne radnje kojima se služio da izbaci izvorne pokretače protestnih šetnji.

Anasonovićeva je iznela niz detalja o tome kako su opozicione stranke i njihovi lideri vršili pritisak na nju i druge organizatore, a u svemu je prednjačio Đilas i njegov SZS.

Borko vikao na mene

Kako kaže, Đilasu je objasnila da protesti moraju da budu građanski i bez stranačkih obeležja, on je to prihvatio, ali su ubrzo opozicionari počeli preko medija da svojataju protest. Pre drugog protesta, Anasonovićeva svedoči da je saznala da u SZS postoji direktiva da ta stranka preuzme proteste, ali kada je pitala Stefana Pavlovića, za kojeg kaže da radi za Đilasa, on joj je rekao da to nije tačno. - Nedugo posle toga, pre drugog protesta, javio mi je da će Borko Stefanović govoriti na protestu jer je pretučen. Rekla sam da to ne može... Pozvala sam Borka i to mu rekla, a on je počeo da viče na mene, da govori kako političari nisu gubavi, kako su zbog njegove glave protesti i počeli - rekla je Anasonovićeva za Blic.

Manipulacija

Anasonovićeva je priznala da je u početku kamion i ozvučenje finansirao SZS, iako su se organizatori sami snalazili za mnoge druge logističke stvari. Đilasov savez je kasnije, kako tvrdi, na osnovu finansiranja uslovljavao organizatore, ne želeći da im dozvoli da se sami snađu za finansije. Ona je objasnila da se Branislav Trifunović povukao iz svega kada su na njegov predlog da na protestima govori Dubravka Stojanović skočili ljudi iz Narodne stranke i pokreta Dveri.

Politikolog Jelena Vukoičić ocenjuje za Kurir da su ljudi brzo uvideli kakva je pozadina protesta: - Svi protesti u Srbiji su počinjali kao građanski, ali su i vrlo brzo prerastali u stranačke. Sve je počelo da se osipa kada su ljudi shvatili da ih je izmanipulisala jedna politička grupacija - navodi Jelena Vukoićić.

Anasonovićeva se na kraju iz cele priče povukla. A udruženje „1 od5 miliona“ juče je izdalo saopštenje tvrdeći da njeni navodi nisu tačni.

Uloga Tatjane Vojtehovski HTELA DA ZAPALIMO JELKU OD 83.000 EVRA foto: Damir Dervišagić Anasonovićeva je ispričala i kako se novinarka Tatjana Vojtehovski uključila u proteste i osmišljavanje slogana već prve nedelje, ali je kasnije u korist stranaka počela da vrši veliki pritisak na organizatore, da njima manipuliše i da ih ponižava. Kako je opisala, Vojtehovski je bila izuzetno vezana za SZS i nastojala je da potisne izvorne organizatore: - Jedna od njenih ideja bila je da se zapali jelka ispred RTS, ona jelka od 83.000 evra. Mi smo rekli da je to previše radikalno. Tada su jaja predložili Janko Veselinović i Vojtehovski, a mi smo to dočekali spremni, jer smo već imali ideju da napravimo omaž devedesetim, da donesemo karton jaja da se „ispili istina ispred RTS“.

O blokadi Rektorata IDEJA DOŠLA IZ SZS foto: Beta/Luka Filipović Anasonovićeva tvrdi da je ideja o blokadi Rektorata došla iz SZS. - Ideja blokade Rektorata nije ideja samih studenata, iako smo mi pokrenuli temu lažnih diploma još u martu. Došla je od Stefana, a ja samo mogu da pretpostavim ko je njemu to predložio.

REAKCIJE Tatjana Macura, SMS MENE SU ĐILASOVI IZBACILI S PROTESTA foto: Nebojša Mandić Sve sam ovo znala i ranije i o tome javno govorila kada su mi u martu ljudi iz SZS zabranili da govorim na protestu u Pančevu, iako su me prethodno zvali iz organizacionog odbora. Izbacili su me da bi SZS gurao Mariniku Tepić. SZS je stajao u pozadini 99 odsto protesta po Srbiji. Sve se radilo da se blokira ulaz drugih stranaka i pokreta u organizaciju protesta. Miloš Jovanović,Pokret Metla ZAŠTO SU SE KRILI foto: Tanjug/Bojan Stekić To smo znali i moja zamerka nije što su stranke to vodile nego zato što su se krile i nisu htele to otvoreno da vode. Baš zbog nedefinisanog pitanja ko organizuje proteste i šta su ciljevi, mi smo kao organizacija odlučili da ostanemo po strani. Radoslav Milojičić, DS NE ČUDI ME, DOBRO IH POZNAJEM foto: Stefan Jokić Ništa me ne čudi. Siguran sam da DS nije izneverio građane. Druge bolje da ne komentarišem, jer ih vrlo dobro poznajem. Taj koji je preuzeo proteste treba da preuzme i odgovornost zato što su se protesti od sto gradova sveli na jedan grad, kao i za to što je SZS spao sa 18 odsto, koliko je imao na početku, na osam odsto. Sve me to podseća na urušavanje DS kada je 2012. stranka na parlamentarnim izborima osvojila 22, a na predsedničkim 49 odsto. To je proglašeno za neuspeh, a onda neko za godinu dana sroza DS na šest odsto i napusti je.

