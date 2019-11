PRETUČENI SEKRETAR SNS EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Nemam neprijatelje, policija utvrđuje da li je napad politički motivisan

Član veća gradske opštine Zemun i sekretar opštinskog odbora SNS Gavrilo Kovačević (51), koji je jutros brutalno pretučen bejzbol palicama u Zemunu, nalazi se u Urgentnom centru na pregledima. U ekskluzivnoj izjavi za Kurir kaže da nije imao neprijatelje, a da će policija ispitati da li je prebijanje politički motivisano.

- Čekam skener glave. Jutros sam napadnut ispred zgrade u kojoj stanujem u Zemunu. Napali su me s leđa i neko vreme sam bio bez svesti. Ko me je napao i šta se sve desilo, verujte mi, ne znam. I dalje sam u šoku, ne sećam se detalja, tek sad dolazim sebi. Nemam nikakve neprijatelje, a policija će da ispita ko je to uradio i da li je politički motivisano - kaže za Kurir Kovačević.

Napad se desio jutros oko 07.45 časova, a policija je na lice mesta izašla vrlo brzo. Kovačevićev napad najviše je uznemirio njegovu porodicu. - Imam suprugu i dvoje dece. Svi su se zabrinuli, supruga je uz mene, a mali još ne zna šta se desilo jer je u školi. U ovom trenutku me sve boli i ne mogu da razmišljam, samo znam da nemam neprijatelje, da sam uvek bio građanima na raspolaganju i da se nikome nisam zamerio - rekao je Kovačević.

