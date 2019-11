BRATISLAV JUGOVIĆ OPLEO PO LIDERIMA SZS: Đilas je nepristojno bogat, pa može da gazduje ljudima i ima poslušnike

Član Glavnog odbora SNS Bratislav Jugović kaže da svi predstavnici Saveza za Srbiju imaju krizu identiteta.

- Svi, osim Dragana Đilasa. Samo je on nepristojno bogat akter političke scene u Srbiji i samo on ima ogroman vlasnički udeo u svim članicama Saveza za Srbiju. Jedino on nije pobegao od sebe i svog manira da uz sebe nema ljude koji su ga birali, već ljude kojima gazduje - kaže Jugović i dodaje da "ostali predstavnici Saveza za, kako kaže, još bogatijeg Đilasa ne donose odluke na nivou svojih političkih organizacija".

foto: Zorana Jevtić

- Već u svojim političkim strankama sprovode Đilasove odluke. Boško Obradović je nekada bio žestoki borac protiv rijaliti programa, a sada je podanik Dragana Đilasa, prvog vlasnika rijaliti programa u Srbiji. Vuk Jeremić je talentovan da ga na izborima pobedi lik iz stripa Ljubiša Preletačević Beli i da na političkoj sceni i dalje srlja u svojstvu poslušnika Dragana Đilasa, čoveka koji ga je na beskrupulozan način izbacio iz DS - kaže Jugović i dodaje: Ogroman novac Dragana Đilasa i potreba da se sakrije poreklo ovog novca je smisao Saveza za Srbiju. Njihovi pokušaji da kriminalizuju Aleksandra Vučića i ministra Stefanovića proizilazi iz potrebe da se prikrije odgovor na pitanje, da li je kriminal u osnovi nepristojnog bogatstva Dragana Đilasa.

