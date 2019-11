PALMA PREDLAŽE IZMENU POSLOVNIKA SKUPŠTINE: Koji poslanik 3 dana ne dođe na posao a nema opravdanje, da ostane bez posla

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma kritikovao je poslanike opozije.

- Nijednog od poslanika iz opozicije još nisam čuo u Skupštini Srbije da, kada se predloži neki zakon, da oni kažu "moja partija i ja kao opozicionar imam bolji predlog“. Njihovi programi su da nasilno ulaze u institucije, da tuku žene, da pale knjige i na taj način stvaraju ružnu sliku o Srbiji koja odlazi u svet i to može da smanji broj zainteresovanih investitora, koji bi mogli da pomisle da je u Srbiji politička nestabilnost. A u Srbiji postoji i politička stabilnost i ekonomska sigurnost. I ja sad pitam deo opozicije koji bojkotuje rad parlamenta - kako to da nikada ne zakasnite da odete na blagajnu da podignete dnevnice i platu,a ne radite? Može li to u bilo kom gradu u Srbiji ili bilo gde u svetu da ne idete na posao, a da vam poslodavac da platu? Oni kažu: "To je naše pravo po poslovniku“. Taj poslovnik mora da se izmeni i to će biti moj predlog. Ko je od poslanika stalno zaposlen u Skupštini Srbije, a tri dana ne dođe na posao i za to nema opravdanje od lekara ili ako ne opravda izostanak zbog neke više sile, taj ostaje bez posla - izjavio je Dragan Marković Palma na tribini Jedinstvene Srbije u Narodnom pozorištu u Šapcu, kojoj je prisustvovalo više od 500 građana Šapca.

- Ako hoćeš da radiš i ako znaš šta su ti prioriteti i ako znaš kako se pare zarađuju, onda taj grad ili ta opština imaju dobru budućnost - poručio je Marković i dodao da je Jedinstvena Srbija porodična partija čiji su simboli otac, majka i deca.

foto: Palma Plus

Tribina je organizovana povodom redovne Izborne skupštine Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Šapcu, na kojoj je za predsednika izabrana diplomirani pravnik Milica Vasić.

Tribini su prisustvovali i potpredsenici Jedinstvene Srbije i narodini poslanici, Vojislav Vujić i Đorđe Kosanić, portparol Jedinstvene Srbije, Života Starčević, predsednica Gradskog odbora SPS – a u Šapcu, Maja Milićević i predsednik Pomoravskog okružnog i Gradskog odnora SPS –a u Jagodni i načelnik Pomoravskog okruga. Goran Milosavljević.

