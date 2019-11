BRNABIĆEVA OSUDILA SKANDALOZNU NASLOVNICU: Neko iz NIN stoji iza ove fotografije, pređena je crvena linija

Premijerka Srbije Ana Brnabić je komentarisala skandaloznu naslovnu stranu nedeljnika NIN na kojoj je snajper uperen u predsednika Srbije.

- Ovo je nedeljnik u zemlji u kojoj postoji diktatura i cenzura medija i u kojoj se novinari plaše predsednika Vučića i vlasti. Ja ću čuvati ovaj NIN kako bi me podsetio na sve to. Ja sam čula objašnjenje Ćulibrka. I moram da priznam da je meni to njegovo pravdanje izazvalo još veću sumnju - kaže Brnabićeva.

- Iza ove fotogafije stoje ljudi koji iz nedelje u nedelju uređuju ovaj list, a ja ću ovaj primerak da čuvam jer su ovu naslovnu stranu osudili takav potez, čak i novinari koji ne podržavaju Aleksandra Vučića i njegovu politiku. Ovo je čak osudio i Sloba Georgijev jer je procenio da je crvena linija pređena, a ja mislim da je ona mnogo ranije pređena - kaže premijerka.

- Ljudi koji su poslali ovakvu poruku, treba da kažemo da je ovo crvena linija. Onaj ko želi da šalje ovakvu poruku nije mu na čast, zaista. Naslovna strana NIN-a je poruka za Vladu Srbije i predsednika Srbije. Hvala svima koji su reagovali, posebno onima koji nisu naši politički istomišljenici - zaljučila je premijerka Srbije.

