KAKO JE BIVŠI GRADONAČELNIK RASIPAO NOVAC: Đilas dao 15 miliona evra da otvori most na Adi i slika se pred izbore!

Široko: Lider SZS je svojevremeno sredstva iz budžeta trošio za ličnu promociju, pa je pred izbore 2012. žurio da za Novu godinu otvori Most na Adi, zbog čega je izvođačima radova dao milione

Lider Saveza za Srbiju (SZS) Dragan Đilas, dok je bio gradonačelnik Beograda, platio je dodatno čak 14,6 miliona evra izvođačima radova na Mostu na Adi samo da bi ubrzao završetak posla, a sve to da bi mogao da ga svečano otvori u novogodišnjoj noći 31. decembra 2011. godine i tako prikupi političke poene pred dolazeću izbornu kampanju.

foto: Jelena Obradović

Naime, kako pokazuje dokument do kojeg je došao Kurir, Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za građevinsko zemljište i izgradnju, sa izvođačima radova: Konzorcijum“Porr Bau GmbH“ (zakonski naslednik PorrTeehnobau und Umwelt A. G.) i „DSD Bruckenbau GmbH“, potpisao je aneks ugovora 17. novembra 2011. u kom se odobrava produžetak roka od najmanje 99 dana, ali i povećava cena za 14,6 miliona evra.

Crno na belo - Vreme za završetak radova produžava se za 99 dana, odnosno 1. 318 dana, a ugovorna cena se povećava za 14,656 miliona evra - stoji u aneksu ugovora od 17. novembra 2011. godine, u kojem se navodi i da je s tim povećanjem ukupna cena radova na mostu 164,285 miliona evra, ali bez pristupnih saobraćajnica.

foto: Printscreen

Međutim, Đilas nije ispoštovao dogovoreno već je žurio da što pre otvori most, što je i učinio u novogodišnjoj noći te godine. Tako je most, uz vatromete, pušten u rad samo 45 dana nakon potpisivanja pomenutog aneksa. To praktično znači da je rok od tri meseca Đilas na svoju roku skratio na 45 dana iz čisto političkih razloga.

foto: Printscreen

Kako je skočila cena

Građani se i danas sećaju da je most otvoren iako nije bio završen, kao i da su radnici nastavili da rade mesecima nakon pompeznog puštanja u rad. Podsetimo, prvobitno je 2008. godine ugovorena izgradnja Mosta na Adi za 124,5 miliona evra, ali su troškovi u međuvremenu znatno narasli. Na kraju je most, s pristupnim saobraćajnicama, Grad Beograd koštao više od 400 miliona evra.

Dejan Vuk Stanković Šampioni u samopromociji Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Kurir da je Đilas pravi primer korisnika funkcionerske kampanje: - On je iz promotivnih razloga, zloupotrebljavajući funkciju gradonačelnika, otišao da otvara most, inače finansiran porezom građana, i to sve zarad lične promocije i promocije svoje partije. Tadašnja opozicija nije reč rekla o tome, za razliku od ove sadašnje. Kad bi se funkcionerska kampanja uporedila, ti iz SZS koji su nekad bili na vlasti bili bi šampioni u samopromociji i zloupotrebi funkcije. foto: Beta

Kurir.rs / Silvija Slamnig

Foto: Shutterstock, Nebojša Mandić

Kurir