SVE VEĆI HAOS U DS: Omladinci se organizovali i zauzeli centralu stranke!

BEOGRAD - Omladina Demokratske stranke zauzela je večeras centralu stranke u Beogradu, nakon što je Predsedništvo DS ranije danas raspustilo omladinski klub DS i više beogradskih odbora, saznaje Tanjug.

Predsedništvo Demokratske stranke danas je, zbog "neposlušnosti", raspustila više opštinskih odbora stranke u Beogradu, kao i nedavno izabrano rukovodstvo stranačkog podmlatka, rečeno je ranije Tanjugu.

foto: Instagram

Božović:Centri moći ugasili demokratiju u Srbiji i u DS

Demokratiju su nam ukrali u Srbiji, sada su je razni centri moći ugasili i u Demokratskoj stranci, izjavio je zamenik predsednika poslaničkog kluba DS u Skupštini Srbije Balša Božović, povodom današnjeg raspuštanja više opštinskih odbora te stranke u Beogradu i omladinskog kluba DS.

Demokratiju su nam ukrali u Srbiji, sada su je razni centri moći ugasili i u Demokratskoj stranci. Raspušten gradski odbor Beograd kao najveći odbor u Srbiji. Raspuštena Demokratska omladina jer misli svojom glavom. Ukupno 70 raspuštenih odbora. Tužno. — Balša Božović (@Balshone) November 30, 2019

"Raspušten Gradski odbor Beograd kao najveći odbor u Srbiji. Raspuštena Demokratska omladina jer misli svojom glavom. Ukupno 70 raspuštenih odbora. Tužno", objavio je Božović na svom Tviter nalogu.

Aleksandar Pavić, predsednik Demokratske omladine, navodi da se podmladak stranke bori za demokratiju u Srbiji.

- Nećemo dozvoliti ukidanje demokratije u stranci! Odluka da je Predsedništvo Demokratske stranke raspustilo Demokratsku omladinu čije je rukovodstvo izabrano tek pre šest dana šokirala nas je i zabrinula jer strahujemo da predstavlja nastavak ukidanja i raspuštanja legitimno izabranih organa stranke i njihovo zamenjivanke izabranim poslušnicima pojedinaca iz stranačkog rukovodstva. Posebno zabrinjava činjenica da je svega nekoliko sati pre toga Glavni odbor potvrdio rezultate izbora za omladinu i da je Predsedništvo na iznenadnoj i neplaniranoj sednici donelo ovu odluku. Omladinci Demokratske stranke su mladi ljudi koji se bore za demokratiju u Srbiji, koji su u Demokratsku stranku došli u njenim najtežim trenucima verujući da samo ona može da pobedi Srpsku naprednu stranku i koji ne mogu i ne žele da pristanu na ovako brutalno gaženje demokratije u stranci.

foto: Instagram

Znali smo da novoizabrano rukovodstvo Demokratske omladine ne odgovara pojedincima u vrhu stranke, ali i mnogima van nje koji su se aktovno uključili u izbore u omladini. Od samog početka je bilo jasno da omladinci nisu jedini koji učestvuju na ovim izborima, da razni centri moći ulažu napore da na izborima ne pobede oni koji imaju većinsku podršku omladine u DS-u i da se na grub način mešaju u izborni proces u stranci koja je nekada mogla da se pohvali po tome da je jedina koja ima unutarstranačku demokratiju.

foto: Printscreen

foto: Printscreen

Nismo, međutim, očekivali da će rukovodstvo naše stranke otići ovoliko daleko i na ovaj način nastaviti da diciplinuje neposlušne, one koji misle svojom glavom i one koji im se iz bilo kojih razloga ne sviđaju. Oni koji to rade treba da znaju da nas ovime neće ni ućutkati ni skloniti i da ćemo mi biti ona stara Demokratska stranka pošto su oni očigledno zaboravili šta je to. To obećavamo - zaključuje Pavić.

foto: Printscreen

Predsedništvo Demokratske stranke raspustilo je ranije danas, zbog "neposlušnosti", više opštinskih odbora stranke u Beogradu, kao i nedavno izabrano rukovodstvo stranačkog podmlatka, saznaje Tanjug.

Prema izvoru agencije, raspušteni su odbori DS u opštinama Palilula, Stari grad, Savski venac, Zemun, Novi Beograd i Voždovac, kao i nedavno izabrano rukovodstvo podmlatka DS

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir