MILOVAN JOVANOVIĆ O ŠANSI ZA NAPREDAK REGIONA: Protivnici mini-Šengena žele haos na Balkanu

Sporazum o „mini-Šengenu“ bi ponovo mogao da oživi ekonomiju celog Balkana i upravo zbog toga je u rekordnom roku stekao i moćne neprijatelje, kojima ne odgovara stabilnost i prosperitet celog regiona, kaže u intervjuu za Kosovo Onlajn novinar i politički analitičar Milovan Jovanović.

On smatra da je pomenuta inicijativa od izuzetno velike važnosti.

- EU lideri nisu u stanju da shvate, razumeju i prihvate da je primer bivše Jugoslavije od opšte važnosti, a ne samo regionalne ili simbolične. Bez reintegracije jugoslovenskog prostora neće biti moguće postaviti jasne smernice oporavka celog evropskog projekta. „Mini-šengen“ je vizionarski projekat koji obezbeđuje realizaciju evropskih sloboda kretanja ljudi, roba, kapitala, ideja i usluga.

Zašto se neki protive regionalnoj saradnji?

Oni se automatski protive jer ne žele susedsko pomirenje i saradnju, evropeizaciju, ekonomski napredak, stabilnost, perspektivu za mlade, talentovane i pametne i ulazak Srbije u EU. Naglašavam da su SAD i EU pozdravile i podržale tu ideju.

Šta očekujete od Aljbina Kurtija ako postane premijer?

Rano je reći šta se može očekivati od Kurtija. Ono što mogu da kažem jeste da očekujem da što pre nastavi dijalog sa Beogradom, zaboravi priču o stvaranju velike Albanije i da doprinese miru, stabilnosti i napretku regiona.

Ilustracija foto: Printscreen N1

Da li po vašem mišljenju postoje oni kojima odgovara zamrznuti konflikt?

Postoje, naravno, mnogima i sa Istoka i sa Zapada najviše odgovara zamrznuti konflikt, nestabilan, siromašan i nerazvijen region.

Da li će i kada Priština ukinuti takse od 100 odsto?

Verujem da će takse biti ukinute vrlo brzo nakon što se formira vlada na Kosovu.

Da li mislite da će Specijalni sud za OVK do kraja godine podići optužnice?

Podići će ih sigurno, a da li će se to dogoditi do kraja ove godine ili do sredine sledeće, ne bih mogao precizno da kažem.

(Kurir.rs/Kosovo-online.com)

Kurir