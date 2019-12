POBUNA U DEMOKRATSKOJ STRANCI SE NE STIŠAVA: Demokrate protiv Đilasove tiranije, žele da sruše Lutovca!

Blokada: Članovi omladine DS su drugi dan zaredom u centrali partije, a u znak protesta podneli su žalbu Statutarnoj komisiji i traže da se ponište sve odluke vrha stranke donete na sednici GO pod uticajem lidera SZS

U Demokratskoj stranci se ne stišava bunt protiv rukovodstva partije sa Zoranom Lutovcem na čelu i partnera iz Saveza za Srbiju, koji predvodi Dragan Đilas. Kako Kurir saznaje, iza spornih odluka donetih na zasedanju Glavnog odbora stajao je Đilasov partner iz Zajedno za Srbiju Dušan Petrović.

Da demokrate pucaju po svim šavovima, pokazuje i to što članovi omladine DS već dva dana ne napuštaju centralu partije, a u znak protesta podneće žalbu Statutarnoj komisiji i tražiti da se ponište sve odluke vrha stranke donete na prekjučerašnjoj sednici Glavnog odbora i Predsedništva.

Podsetimo, nakon što su burnu sednicu GO napustili viđeniji funkcioneri jer je njihov lider Zoran Lutovac sprečavao stranačke kolege da govore, a davao za pravo partnerima iz drugih članica SZS da raspravljaju o unutrapartijskim pitanjima demokrata, zbog „neposlušnosti“ su raspušteni beogradski i niz opštinskih odbora, kao i omladina DS. Zajedničko gradskom odboru i omladini DS jeste to što se njihovo rukovodstvo protivi politici vrha partije.

Posilni kadrovi SZS

- Sav taj haos koji je nastao u subotu u DS zakuvali su Đilas i Petrović, koji je umešao prste preko svog posilnog - Dušana Kostadinovića, predsednika IO DS, i zamenika gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića. Petrović preko Kostadinovića kadrira po DS i raspušta odbore, a sve u cilju da pripremi teren za Lutovčevu smenu kako bi postavio Zelenovića, lidera Zajedno za Srbiju. Svi znaju da tu stranku vodi Petrović i da se zapravo on sve dogovara s Đilasom - priča izvor Kurira.

Ispostavlja se, kako objašnjava, da je Lutovac bio instrumentalizovan. Kad je odradio „prljave poslove“ u DS za Petrovića i Đilasa, više im nije potreban i hoće da ga zamene Zelenovićem: - Očigledno je i političko skretanje DS udesno, odnosno odustajanje od EU. Niko više ne pominje evropske integracije kao temu, što je neprihvatljivo velikom broju demokrata.

Omladina poslednji branik

Upravo zbog svega toga, kako objašnjava naš sagovornik, omladina DS uz podršku viđenijih funkcionera, pa i onih koji su napustili GO - Branislava Lečića, Aleksandre Jerkov, Balše Božovića, Slobodana Milosavljevića - pokušava da sačuva partiju od Đilasove tiranije. Kako kaže naš izvor, cilj im je da se otarase i Đilasovog uticaja i sadašnjeg predsednika Zorana Lutovca, koji je sprovodio direktive lidera SZS.

Milosavljević objašnjava za Kurir da je mišljenje Statutarne komisije iznad odluka rukovodstva partije. - Ako Statutarna komisija poništi Lutovčeve odluke, sasvim je logično da on bude smenjen jer nije radio u skladu s najvažnijim stranačkim aktima. To je kažnjivo i on treba da snosi posledice. Ovo bi mogao da bude uvod u izbor novog rukovodstva DS i njegovu novu budućnost.

Radoslav Milojičić DS DA IZAĐE IZ ĐILASOVOG SZS foto: Stefan Jokić Radoslav Milojičić Kena, jedan od članova DS koji su u subotu napustili sednicu GO, kazao je da je SZS antievropski orijentisan, zbog Dveri, dok se DS zalaže za EU i zato treba da napusti taj savez. On smatra da potez Demokratske omladine pokazuje da postoje misleći ljudi koji ne žele da im iko govori šta da rade. - Svako ko u SZS misli i govori drugačije biva proglašen izdajnikom. To se dešava ako neko pita zašto bojkot sedam meseci pre izbora, zašto da se ne razgovara s evropskim partnerima ili o tome da je SZS s Boškom Obradovićem i Milanom Stamatovićem na čelu antievropski. Jak DS ne odgovara vladajućoj stranci, ali ni SZS, jer Đilas ne može da bude lider opozicije i da formira svoju stranku dok god postoji DS.

Omladinci DS LUTOVAC NAM SE NE JAVLJA NA TELEFON foto: Sonja Spasić Aleksandra Božić, predstavnica omladine DS, kazala je da u prostorijama DS čekaju Lutovca kako bi dobili odgovor zašto su raspušteni. Ona kaže da su omladinci pokušali da Lutovca dobiju na mobilni telefon, ali da se on nije javljao, nakon čega su odlučili da čekaju u centrali stranke dok se ne pojavi.

