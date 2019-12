SPECIJALNO TUŽILAŠTVO KOSOVA: Podignute optužnice protiv šestorice u slučaju ubistva Olivera Ivanovića

Kosovsko specijalno tužilaštvo podnelo je Osnovnom sudu u Prištini optužnice protiv šest lica N. S., M. R., S. A., D. M., Z. J. i R. B. u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, 16. januara 2018. godine.

Optužnica je podignuta za krivična dela "učešće ili organizovanje kriminalne grupe", "zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja", "pomoć u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva", "neovlašćeno posedovanje, kontrola ili posedovanje oružja", "otkrivanje službene tajne", "zloupotreba službene dužnosti saizvršilaca" i "manipulacija dokazima kod saizvršilaca", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Do sada je javnosti bilo poznato sedam imena osumnjičenih u umešanost u ubistvo Ivanovića, i to – Marko Rošić i policajac Kosovske policije, Nedeljko Spasojević, koji se već godinu dana nalaze u pritvoru, zatim Dragiša Marković, takođe policajac KP koji je pušten iz pritvora u februaru ove godine, bivša bliska saradnica Olivera Ivanovića, Silvana Arsović, Rade Basara, još jedan policajac, potpredsednik Srpske liste, Milan Radoičić i Ž.B. koga su srpski zvaničnici identifikovali kao šefa operative Kosovske policije za Region Sever, Željka Bojića, što do sada nisu potvrdili kosovski istražni organi.

(Kurir.rs/RTS)

