RASULO U DS POKRENUTO ZBOG PARA: Zoran Lutovac zabranio da se priča o 300.000 evra koje je imao na raspolaganju!

Rasulo u redovima demokrata pokrenuto je isključivo zbog para! Prava pozadina prevrata koji se desio na sednici Glavnog odbora bila je strategija lidera DS Zorana Lutovca da po svaku cenu sakrije tokove stranačkog novca, otkriva Kurir.

Naš izvor iz DS kaže da je Lutovac imao na raspolaganju čak 300.000 evra i da o njima nikada nije podnosio izveštaj pred stranačkim organima.

Hoće da se pita... Dragan Đilas foto: Zorana Jevtić

Zanimljivo je da je ujdurmu o trošenju novca demokrata pokrenuo zapravo lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas i to javnim priznanjem da je na račun Fondacije za unapređenje demokratije „Ljuba Davidović“, čiji je osnivač DS, uplatio, kako je rekao, oko 200.000 evra, koliko je dobio na ime kamata na dug ove stranke.

Lutovac ni juče nije odgovarao na naše pozive.

Smanjili dug U MINUSU 68,6 MILIONA DS je u odnosu na prethodni mesec smanjio dugovanja, ali je i dalje u blokadi zbog duga od 68.594.493 dinara, pokazuje registar dužnika u prinudnoj naplati NBS. Zbog duga, koji je dugo prelazio 70 miliona dinara, stranački računi su skoro tri godine u blokadi.

Zabranjene teme

- Na dnevnom redu GO nije bilo ni slova o novcu. Kada je član GO DS Slobodan Milosavljević pokušao da ga dopuni, Lutovac je odbio da ovaj predlog stavi na glasanje. Lutovac je i tada rešio da sve stavi pod tepih i da se pravi da je sve u redu. Međutim, sve više je onih koji na svojoj koži osećaju opštu besparicu u stranci, a ovamo treba Dragan Đilas da nam kaže da su neke ozbiljne pare, čak 300.000 evra, ušle u DS preko naše Fondacije za unapređenje demokratije „Ljuba Davidović“. Ako zabrani da na GO to pitate, kao i o ujedinjenom DS, onda ostaje da izađete iz sale i ostavite Lutovca sa svojim istomišljenicima - objašnjava naš izvor.

Šef danas sa omladincima RAZLAZ ILI DOGOVOR U akciji masovnih raspuštanja odbora DS, stradala je i Demokratska omladina, čije se tek izabrano rukovodstvo protivi čvršćem povezivanju sa SZS i Đilasom. Omladinci su se zbog te odluke demonstrativno zatvarali u stranačke prostorije sve dok im se nije obratio Lutovac. Međutim, tek se od njihovog današnjeg sastanka očekuje konačan rasplet jer Lutovac želi ono na šta podmladak DS ne pristaje - da se ponovo bira rukovodstvo Demokratske omladine.

Ima za pajtose

Prema našim saznanjima, na račun fondacije ušlo je oko 260.000 evra od lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, a 40.000 evra je inkasirano od članarina i priloga. Kurir je već pisao kako Lutovac, suprotno zakonu, koristi kasu pomenute fondacije za finansiranje svojih aktivnosti, ali i za nabacivanje poslova svojim prijateljima, poput Lazara Tabandželića, koji je za fiktivni posao dobio dva miliona dinara.

Kurir.rs/ Ivana Kljajić Foto: Marina Lopičić

