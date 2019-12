VUČIĆ: Nije Obradović Hegel da ga svaki dan komentarišem! Neka bog poživi Đilasa, on je moja desna ruka, sve je obavio

SOČI - Nije Boško Obradović ni Lajbnic, ni Gurvič ni Hegel, da bih komentarisao svaki dan, primetio je sinoć predsednik Aleksandar Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje o navodima lidera Dveri da, zbog skupova podrške građana predsedniku Vučiću u Nišu, a zatim u Kruševcu, opozicija na neki način propada, zbog čega poziva građane i predstavnike opozicije da što više izlaze na proteste.

Vučić je odbacio tvrdnje opozicije da se vlasnik Jovanjice, koji je uhapšen nakon što je na tom poljoprivrednom dobru otkrivena plantaža marihuane, čuo telefonom sa njegovim bratom Andrejom, što je demantovao i ministar policije Nebojša Stefanović.

"Znali ste to od početka. Znali su su svi. Niti ga je video, niti čuo, niti zna o čemu se radi", rekao je Vučić za TV Pink.

Kako kaže, opozicija više ne zna šta da kaže, da izgovara takve stvari.

"Mi uhapsili sve te ljude. Oni kažu - ne to su policajci sami. Čekajte To znači da nije bas takva diktatura, da mi ne upravljamo policijom. Dogovorite se šta više pričate", rekao je Vučić.

Odbacuje i navode da u SNS postoje "klanovi", njegov i ministra policije.

"Jeste, evo možda čće Nebojša mene da smeni, ja ne bih imao snagu njega da smenim unutar partije.Što se ponašate kao deca, što se pravite da ste toliko glupi, ne mogu da razumem", rekao je Vučić.

Dodao je razlog za to leži u tome što opozicija ne zna šta da radi, u očaju i strahu od izbornog rezultate, pa je onda morala da progašava bojkot, jer će im narod na izborima reći ko postoji, a ko ne postoji na političkoj sceni.

Na optužbe da on stoji iza "raspada" DS, Vučić je ironično prokomentarisao da se on u pauzi između susreta sa brojnim zvaničnima samo bavio DS-om.

"Ali, da jesma tačno bih ovako uradio. Navijao bih za Đilasa iz sve snage, da ih pobedi, da ih rasturi, skloni Zato ja kažem, Djilas je moja desna ruka, sve što mi treba da se obavi, on obavi. Hvala mu na tome", rekao je Vučić.

"Đilas je moja desna ruka, sve je obavio"

Vučić je rekao da neka bog politički poživi Dragana Đilasa, jer će Srbija imati vladu pristojnih ljudi, pošto dok postoji Đilas niko neće moći da je ugrozi.

Vučić je, u izjavi za TV Pink u Sočiju, kazao da je lično srećan što je Đilas uspeo da napravi u partijskom smislu razdor u DS, ali odbacuje tvrdnje da on stoji iza toga.

- Ja sam se verovatno negde u pauzi svih susreta bavio DS-om, ali da jesam sve bih ovako uradio. Navijao sam za Đilasa iz sve snage da ih pobedi, rasturi, skloni i to je u redu. Dragan Đilas je moja desna ruka. Sve što je trebalo da obavi obavio je", ironično je kazao.

Na izjavu Đilasa da pojedini članovi vlade Srbije više ne postoje u političkom smislu, Vučić je rekao da verovatno niko ne postoji, i da su svi postali taoci njihove gluposti i ludosti.

- Prozirni smo i jedva da se vidimo, ali moramo da se borimo za svoju zemlju. Neka on postoji, neka ga bog politički i ljudski poživi, Srbiji će biti dobro jer će imati vladu pristojnih ljudi, a sve dok u opoziciji postoji Đilas neće moći niko da je ugrozi", objasnio je on.

Povodom izjava jednog ruskog novinara koji povezuje njegovu bolest sa špijunskom aferom, a i pisanje jednog medija da je taj novinar dolazio kod njega i tražio formiranje vlade sa Đilasom, Vučić je kazao da, nažalost, što se prvog tiče, nije završio u bolnici zbog špijuna ili novinara već sopstvene bolesti.

- O ljudima koji to dovode u pitanje najbolje govori koliko njihova mržnja moze daleko da ide", konstatovao je on.

Vučić je ukazao da je video večeras informacije o tome da mu je nuđena vlada sa Đilasom i dodao da bi, da mu je nuđeno da uđe u vladu sa Đilasom, Jeremićem, Obradovićem, i Djorđevićem, makar na godinu dana, na to negativno reagovao.

Potvrdio je da je ruski novinar bio u Predsedništvu kod njega, i da o tome postoji službena beleška, ali da ne želi da iznosi šta je tačno govorio.

- Svakom ko bi govorio da formiram vladu sa onima koji su opljačkali državu, koji otkupljuju, dok su na vlasti, sekunde od državne televizije, a onda ih prepordaju duplo skuplje, i onda mi sole pamet, sa takvima niti hoću, niti me je interesovalo. Bolje da nemam nikakvu vlast. Ssta bi trebalo mozda da kradem sekunde sa njima i pljačkam firme", upitao je Vučić.

Upitan za mete na naslovnim stranama, i šta kaze sada kada je sve utihnulo oko toga, on je rekao da smatra da je normalno da se stiša, jer je plan mnogih da se takve stvari stišaju.

- Kada prvi put objavite uperen snajper na predsednika ja sam se nasmejao I rekao dobar je to snajpre, dobra firma, naša privatna. To uvek pokazuje razliku između pristojne, normalne, odgovorne Srbije i onih koji nas napadaju, pošto je to njihova slika i prilika", objasnio je on.

Vučić je ukazao da takve stvari potežu dva do pet dana, i posle to bude svima svejedno.

- Šta još da objavite danas, stavite deset meta i kažete metafora. To je metafora čega? A nije metafora da kukate kada neko deli letke i da vam ih u ruke, jer vas je neko navodno ugrozio lecima, a snajper nije", upitao je on.

Šaljivo je konsattovao mora da je neko te letke dostavljao MIG-ovima ili fantomima, pa ih je ugrozio.

- To je licemerno. Što duze nastave s tim to će bolje građani spoznati ko se za Srbiju bori, i one koji nemaju rešenje osim snajperskih metafora drugih perverzija u njihovim glavama"; rekao je on.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

Kurir