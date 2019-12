VUČIĆ PUTINU DARIVAO IKONU, A RUS NJEMU PUŠKU KRALJA MILANA! Predsednik Srbije: Putin mi je ukazao veliku čast (FOTO)

Nakon zvaničnog sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina, usledili su pokloni.

Predsednik Vučić je Putinu poklonio ikonu Preobraženja Gospodnjeg iz 19. veka, a šef Kremlja je Vučiću poklonio originalnu pušku kralja Milana Prvog Obrenovića.

Dokaz velikog uvažavanja predsednika Vučića je to što su Rusi ovu pušku otkupili i poklonili je srpskom predsedniku.

- Predsednik Putin mi je učinio veliku čast - napisao je Vučić.

"Dobio sam nešto što mi je do sada, ne računajući nagrade, ordenje i odlikovanja koja sam dobio, najdraže - originalna puška Milana Obrenovića, koju je Rusija kupila ove godine na jednoj svetskoj aukciji i to je bila Putinova želja da meni pokloni", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara.

Kaže da takav poklon nije očekivao, već pre neku knjigu, šah ili vino.

"Za pušku mu beskrajno hvala, ja nisam mogao da verujem. Da vidite kako je rad urađen, tačno se vidi da je urađena puška za Milana Obrenovića", naveo je Vučić.

On je rekao da je, osim puške, dobio i vino iz okoline Sočija, što je donekle, kaže, i očekivao jer je "opštepoznato" da je ljubitelj vina.

"Zna to Putin, nije to neka tajna. Ja sam i kod njega kući pio s njim, on može da popije nešto drugo, ja mogu vino, ali voli i on vino da popije više nego votku", otkrio je Vučić.

Predsednik je kazao da je on Putinu poklonio ikonu iz 19. veka i dodao da veruje da mu se poklon dopao, znajući da je Putin vernik i da voli ikone.

