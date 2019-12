HAOS NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE POTPREDSEDNICE DS: Nedoličnim ponašanjem provocirala portira u Gradskoj kući u Vršcu

Potpredsednica DS i odobrnica u Skupštini Grada Vršca Dragana Rakić napala je juče portira u holu Gradske kuće u Vršcu.

Ovim se još jednom dokazuje da su osnov politike opozicije vređanje i nasilje. Nedoličnim ponašanjem, sve vreme je pokušavala da isprovocira portira, kako bi sebe prikazala kao žrtvu. Ova namera Rakićke, izazivanje nereda, bila je prikrivena konferencijom za medije na kojoj mediji nisu prisustvovali i za koju nije ni podnet zahtev načelniku Gradske uprave, pa samim tim ona nije mogla ni biti odobrena.

Grad Vršac, povodom neistinitog saopštenja pojedinih opozicionih odbornika u Skupštini Grada Vršca da im je onemogućeno održavanje konferencije za medije, saopštio je da nikome nije zabranio održavanje bilo kakve konferencije u Gradskoj kući.

Za to postoji precizno propisana procedura podnošenja zahteva načelniku Gradske uprave za održavanje konferencija i drugih aktivnosti, a na osnovu čega on obaveštava u svakom pojedinačnom slučaju podnosioca zahteva, odnosno odobrava održavanje događaja u traženom ili drugo odgovarajućem terminu, u adekvatnom prostoru za to i obezbeđuje da se sam događaj održi neometano, saopštio je Grad Vršac.

Ono što je Dragana Rakić zaboravila da prikaže na društvenim mrežama jesu konstantno upućivanje reči uvrede i fizički nasrtaji na portire, što je već oproban model skretanja pažnje na samu sebe tokom skupštinskih sednica Grada Vršca, na kojima već godinu dana ne prisustvuje, ali zato redovno prima odbornički dodatak.

Grad Vršac poštuje slobodu govora i izaći će u susret svakom ko želi da izrazi svoje mišljenje ali isključivo u skladu sa zakonom, procedurama i poštujući javni red i imovinu Gradske kuće, a najoštrije osuđuje ponašanje Dragane Rakić koja usled nedostatka političkog programa stranke čiji potpredsednik, svojim izlivima besa, u svakoj prilici pokušava da skrene pažnju na sebe, saopštio je Grad Vršac.

(Kurir.rs/evrsac.rs)

