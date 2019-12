LUTOVAC GAZI SVE U DS: Bliži mu Petrović od omladinaca

Lider Demokratske stranke Zoran Lutovac i dalje pokušava da prevaspita stranačke omladince, ali su mu oni uzvratili svojevrsnim bežanjem sa časa.

Sastanak koji je trebalo da razjasni haos nastao zbog raspuštanja tek izabranog rukovodstva Demokratske omladine juče se nije ni dogodio jer je Lutovac, kako tvrdi naš izvor iz DS, pokušao da obmane predstavnike podmlatka.

Kupovina vremena

- Lutovac je preko svoje sekretarice zakazao sastanak. Međutim, sastanak je obesmišljen čim je Lutovac odbio da omladincima pošalje odluku kojom su raspušteni. Oni nisu hteli da ćaskaju sa šefom stranke, već da razgovaraju o skandaloznom pokušaju rukovodećih organa da ih disciplinuju. Lutovac zapravo kupuje vreme, jer ne zna kako da izađe iz ove situacije. Ima u stranci legalno i legitimno izabranu omladinu DS, ali zna da ga ona neće bespogovorno slušati. Lutovcu je bliži osnivač Zajedno za Srbiju Dušan Petrović od naših omladinaca - kaže naš izvor.

Član Glavnog odbora DS Slobodan Milosavljević kaže za Kurir da iza raspuštanja DO stoji namera rukovodstva stranke da dobije poslušne omladince. - Raspuštanje tek izabrane DO je potpuno neopravdano i neracionalno, jer ne postoji nijedan razuman razlog za to. Ne možete zameriti ijednu stvar nekome ko je izabran pre nedelju dana. Meni se čini da je rukovodstvo DS želelo da omladince pretvori u poslušne i podobne. Nikako ne možete sputavati omladinu. To se jednostavno ne radi - poručuje Milosavljević i dodaje da se započeti proces ujedinjenog DS ne može sputavati.

Bez objašnjenja

Predstavnica DO Aleksandra Božić rekla je da jučerašnjeg sastanka nije bilo jer od lidera stranke nisu dobili odgovor o razlozima raspuštanja: - Na sastanku u nedelju rekao je da ne zna koji su tačno razlozi, osim da treba da se upodobimo... Sigurna sam da novih izbora za DO neće biti jer su od početka do kraja sprovedeni u skladu s pravilnikom. Nastavićemo da radimo na najnormalniji način. Nije suština da neko bude funkcioner, već da budemo primer mladim ljudima, da budemo glasni, a ne glasačke mašine koje će biti podobne da glasaju u skladu sa odlukama predsednika.

Prinudna uprava u DS RUŠI STRANKU ZBOG ĐILASA foto: Dado Djilas DS trenutno funkcioniše kao stranka koja je većinski u stanju prinudne uprave jer je od 150 aktivnih odbora čak 76 raspušteno i uvedeno u status povereništva. Mnoge demokrate otvoreno kritikuju ovakvu situaciju, jer je vide kao način da Lutovac, preko podobnih poverenika, dobije bespogovornu podršku za svoju politiku čvršćih veza DS sa Savezom za Srbiju i Draganom Đilasom, koji ga predvodi. Nikada se u istoriji DS nije dogodilo da stranka funkcioniše sa više od 38 raspuštenih odbora.

