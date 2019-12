RASULO! PROFESORI BEŽE S MEGATRENDA: Mića Jovanović zaposlenima mesecima nije isplaćivao plate!

Veliki broj profesora napustio je Univerzitet Megatrend zbog višemesečnog kašnjenja plata i neuplaćenih doprinosa, saznaje Kurir. Veliku neizvesnost među zaposlene unela je i prodaja privatnih fakulteta.

Kako otkriva izvor Kurira, broj profesora se spustio do kritičnog nivoa, što može dovesti i do potpune obustave nastave. Dojučerašnji vlasnik Mića Jovanović mesecima je gurao probleme pod tepih, pa se čak i skrivao od zaposlenih.

Ostavljeni na cedilu

- Profesorski kabineti su doslovno prazni zbog nezadovoljstva osoblja prouzrokovanog finansijskom krizom i dugovima Megatrenda. Zaposleni su veoma razočarani, neki su već otišli, a neki razmišljaju o tome. Mića Jovanović ih je uveravao da je sve u redu, da će leći plate, ali od toga nije bilo ništa. On je sada digao ruke i ostavio zaposlene na cedilu - priča naš sagovornik i dodaje: - Inače, on je u jednom trenutku imao čak i napade histerije, pa je vređao nastavni kadar. Čak se i skrivao od zaposlenih. Sada profesori primaju plate iz delova. Poslodavac im duže vreme ne uplaćuje doprinose za zdravstveno, socijalno i penzijsko osiguranje. Svakog petka dobiju po nekoliko hiljada dinara, ali to nije dovoljno. Letos je nekoliko zaposlenih na posao došlo u zimskim jaknama u znak protesta, jer su decembarsku platu dobili tek na leto.

Zaposleni na Megatrendu s kojima smo kontaktirali nisu bili raspoloženi za razgovor. Jedna od retkih koja se oglasila je potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, koja je predavač na toj ustanovi. Ona nas uverava da je sve u redu i ističe da je zadovoljna.

Afere nam došle glave

- Nemam nikakav problem niti s Megatrendom, niti sa upravom, niti s platom - poručila je ministarka.

S druge strane, profesor Miloš Šobajić, predsednik Saveta Fakulteta za umetnost i dizajn na Megatrendu, kaže za Kurir da je i sam u neizvesnosti posle vesti o prodaji. - Svi iščekujemo razvoj situacije. Bila je velika finansijska kriza i duguje se po pet, šest plata. Profesori očekuju da se to reši. Od Megatrenda je napravljena velika imperija, ali počela je da se raspada zbog raznih afera koje su potresle univerzitet. Nadamo se da će fakultet proći kroz reorganizaciju i da će nastaviti neometano da radi - kaže Šobajić.

