VUČIĆ UŽIVO: Do Vrnjačke Banje najviše sat i po lagane vožnje! Biće ovo digitalni i najširi auto-put u Srbiji (KURIR TV)

BEOGRAD - Komercijalni ugovor za izgradnju auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor), potpisan je danas sa kompanijom Behtel Enka UK Limited, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ja ću na srpskom! - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se jutros uživo sa Andrićevog venca posle svečanog potpisivanja ugovora za izgradnju auto-puta Pojate-Preljina.

On se našalio posle govora koji je održao direktor kompanije koja gradi ovaj put Majkla Vilkinsona koji se zvanicama izvinio što ne govori srpski dodavši da će se obratiti na engleskom.

Vučić je na početku obraćanja rekao da je ovo auto-put koji znači život i koji su ljudi sanjali decenijama, te naglasio da je danas srećan i da radovi kreću odmah.

- Za one koji ne znaju reč je o moravičkom putu kroz srce Srbije - dodao je predsednik ujedno čestitajući Ministarstvu građevinarstva Zorane Mihajlović, direktoru kompanije Majklu Vilkinsonu, kao i narodu i svim građanima Srbije.

- Ovo je digitalni auto-put i najširi auto-put u Srbiji - rekao je Vučić objasnivši da je pronašao i tu zanimljivost, te dodao da će gradnja teći brzo jer je reč o izuzetno efikasnim kompanijama, kao i da će odmah iz budžeta biti isplaćeno 150 miliona evra što govori o tome da je Srbija finansijski u odličnoj situaciji.

- Zamislite koliko će ovaj put samo privući turista. Ovim putem stizaće se do Vrnjačke Banje za sat i po lagane vožnje, tačnije za sat i 20 minuta - obradovao je Vučić mnoge čije se destinacije nalaze na budućem Moravskom koridoru - Kraljevo, Čačak, Vrnjačka Banja, Trstenik...

- Hvala našim turskim, američkim i britanskim prijateljima - zahvalio se predsednik Srbije pozdravljajući prisutne ambasadore ovih zemalja.

Predsednik se zahvalio svim prisutnima, a obraćanje završio rečima poznatim pozdravom "Živela Srbija", prethodno poručivši da će ovaj put spojiti zapad i istok centralnog dela zemlje.

Za manje od četiri godine gotov ceo Moravski koridor

U Srbiji će za manje od četiri godine biti izgrađen ceo Moravski koridor, auto-put Pojate - Preljina, koji će ići kroz "srce Srbije", a to će biti i prvi digitalni auto-put u našoj zemlji, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

"Sada je to moguće, ugovor je potpisan i kreće odmah da se radi. Moravski koridor povezuje Čačak, Mrčajevce, Adrane, Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Stopanju, Kruševac, Chićevac i Pojate", naglasio je Vučić i dodao da će biti Moravski koridor spojiti koridore 10 i 11. Kako je rekao, jedan je evropski koridor, a drugi - Koridor 11 ćemo napraviti da bude evropski. Naglasio je da će Moravski koridor spojiti i Kopaonik i druga okolna mesta, kao i da će i Raška, Novi Pazar biti mnogo bliže Beogradu i drugim gradovima u zemlji. Kako kaže, već do novembra 2021. biće završen deo do Kruševca, odnosno do Koševa u dužini 28 kilometara, za manje od tri godine biće završen autoput Čacak - Kraljevo što je dodatnih 31 kilometara i da ostaje da se za manje od četiri godine potpuno završi 57 kiloematar od Adrana do Koševa, odnosno od Kraljeva do Kruševca.

Vučić je naglasio da će to biti prvi digitalni autoput, kao i da će biti do sada najširi autoput u Srbiji, pošto će biti širi za ukupno 1,6 metara.Vučić je naglasio da će Moravski koridor privući i mnogo turista u Vrnjačku banju i taj deo Srbije, a od Beograda do Vrnjačke banje će se stizati za sat i 25 ili sati i 20 minuta lagane vožnje. Napomenuo je da će i investitori dolaziti više u taj deo zemlje i da će mladi više ostajati tu da žive.

"Mnogo sam srećan, ovo je za nas ogroman vest, spajamo zapad centralne Srbije sa istokom centralne Srbije. Kada ovo uradite čeka vas i drugi posao, već imamo neke ideje", poručio je Vučić i dodao da je to dobar ugovor i velika stvar za Srbiju.