AMBASADOR SAD ENTONI GODFRI: Bojkot izbora nije fer, što više legitimiteta vlada bude imala, imaće i više autoriteta

BEOGRAD - Američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri rekao je da su SAD zabrinute okruženjem u kojem će se odvijati izbori u Srbiji ocenivši da vlada koja želi da bude smatrana legitimnom, treba da osigura fer izbore.

U video intervjuu za niške Južne vesti, Godfri je rekao i da bojkot izbora nije ni fer, ni produktivan."Moje viđenje je da bojktovanje izbora lišava mnoge glasače mogućnosti da izraze mišljenje. Mislim da to nije fer i da nije produktivno. Više bih voleo da političari imaju priliku da slobodno izraze svoje mišljenje kroz učešće u televizijskim emisijama da bi direktno predstavili glasačima šta su njihovi ciljevi za Srbiju, kako bi glasači mogli da donesu ispravnu odluku", rekao je Godfri.

Godfri je ocenio da je "neprikladno za američkog ambasadora ili stranu ambasadu da bude posrednik u dijalogu oko izbora" jer "uloga međunarodne zajednice nije da nastupa kao politički akter u Srbiji".

"To je uloga samih političara", dodao je on.

Ambasador je međutim rekao da su SAD zabrnute zbog okruženja u kojem će se odvijati izbori i da su taj stav preneli i Vladi Srbije i odgovornima koji imaju mogućnost da promene to okruženje.

"Blisko sarađujemo sa misijom OEBS-a i očekujemo da će Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava poslati posmatračku misiju čim se raspišu izbori. Moje očekivanje je da će oni biti kritički nastrojeni o predizbornom okruženju", rekao je Godfri.

"Moje je viđenje da, ukoliko vlada želi da bude viđena kao legitmna, trebalo bi da osigura da izbori budu fer. Što više legitimiteta vlada bude imala, imaće i više autoriteta", dodao je Godfri.

Kada je reč o situaciji u medijima, Godfri je ocenio da je ona "puna izazova" i da u toj oblasti ima još mnogo posla.

"Mediji u Srbiji se često osećaju pod pritiskom, postoje brojniji primeri autocenzure nego što bi trebalo i mislim da su pretnje novinarima takodje nešto što je smetnja da obavljaju svoj posao", rekao je Godfri i dodao da to ipak ne znači da je "situacija beznadežna i mračna".

Upitan da li su SAD spremne da se takmiče sa Rusijom za uticaj na Balaknu i u Srbiji, Godfri je rekao da radije govori o tome za šta se zalažu njegova vlada i on, nego protiv čega su.

"Stav SAD je da je najbolji način da postignemo ciljeve tako što ćemo pomoći Srbiji da ona postigne svoj cilj, a to je članstvo u EU. Smatramo da bi sve što mi možemo da učinimo da pomognemo Srbiji da ostvari taj cilj, bilo dobro i za SAD, i zbog toga radimo u tom pravcu", rekao je Godfri.

Dodao je da SAD ne zameraju Srbiji jake veze sa Rusijom.

"Postoje kulturološke veze, istorijske veze, čak i veze u religijskom smislu koje su važne za Srbiju. Mi to uopšte ne zameramo. I relacije sa Kinom su takodje važne. Ali treba gledati budućnost Srbije i to gde Srbija želi da ide... Po mom mišljenju i mišljenju mnogih ekonomista sa kojima sam pričao, budućnost Srbije leži u Evropi", rekao je on.

Govoreći o Kosovu, Godfri je rekao da se SAD nadaju sporazumu Beograda i Prištine.

"Mislim da postoji prava šansa za to, i predsednik Tramp takodje misli isto. Imenovao je ambasadora SAD u Berlinu Ričarda Grenela kao specijalnog pregovarača za to. Grenel je veoma fokusiran na to i on pokušava koristeći privatni sektor da načini korak napred", rekao je Godfri.

Podsećajući da je Metju Palmer specijalni izaslanik državnog sekretara za Zapadni Balkan, Godfri je rekao da u vladi SAD "nema nikoga ko bolje od njega poznaje istoriju, izazove i različita politička stremljenja širom Zapadnog Balkana".

"SAD sa ta dva veoma različita, ali veoma aktivna čoveka pokazuju da brinu o ishodima na ovim prostorima", dodao je ambasador i izrazio nadu da će SAD "svojom energijom i doprinoseći poslu koji već obavljaju EU i druge organizacije, moći da donesu više rezultata ljudima u regionu".

Na pitanje da li očekuje potpisivanje sporazuma Beograda i Prištine pre izbora u SAD, ambasador je rekao da se Grenel i Palmer "nadaju da će se postići neka vrsta sporazuma", ali je dodao da "to najviše zavisi od dve strane".

"To nije do nas, to je do ljudi sa ovih prostora. Svaki sporazum koji treba da bude uspešan i dugoročan, mora da potekne iz regiona, da pripada ljudima koji žive ovde i koji će biti njime vođeni", rekao je ambasador SAD u video intervjuu za Južne vesti.

