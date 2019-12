SZS STAVLJA ŠAPU NA CELU OPOZICIJU! Mićunovi o stanju u DS: Hoće nove ljude, a raspustili omladinu!

Poslanik DS Dragoljub Mićunović je, govoreći o opcijama da se DS izvuče iz krize, kadrove označio kao jedan od problema i apostrofirao situaciju povodom raspuštanja tek izabranog rukovodstva Demokratske omladine. - Stalno govorimo o potrebi da se pojave novi i mladi, a onda kada ti novi dođu, mi raspuštamo omladinu - ukazao je Mićunović u intervjuu za Fonet.

Ko minira ujedinjenje

Prema njegovom tumačenju, „danas je retkost da omladina želi da se bavi politikom, ali pošto nije disciplinovana, mi ćemo da je raspustimo“. - U nedostatku autoriteta trenira se strogoća - obrazložio je Mićunović, ukazujući da se „lični interesi i problemi nazivaju politikom koje nema“.

Mićunović smatra da bi DS trebalo ponovo da se ujedini, a tek onda da razmatra druge saveze. On misli da proces ujedinjena ide sporo zbog neiskrene želje da se dođe do njega. - Dolazili su kod mene i pitali me o tome, rekao sam da treba zaboraviti razlike i stvoriti jednu stranku, jer i građani imaju želju da DS bude jača - rekao je Mićunović.

foto: Ana Paunković

Kako je ocenio, „to nije išlo i zato što je svako ko je napustio DS napravio svoju stranku“. Sada bi, kako je ukazao, svi da se „udruže simbolično, ali ne i pravno, da ne bi vraćali dugove, što unutar stranke stvara nesigurnost“.

Na pitanje kome je u interesu, mimo vlasti, da se DS ne oporavi, Mićunović je odgovorio da „većina radi u korist sopstvene štete, ali da ima i dobronamernih, koji smatraju da treba biti nezavisan od bilo kojih interesa“.

Propašće kao DEPOS

Kao problem DS u ovom trenutku Mićunović vidi Savez za Srbiju (SZS), „koji je izleteo kao iz topa“ i u kojem je grupa lidera, „stavivši šapu na celu opoziciju, prisvojila manire vlasti, optužujući sve koji nisu sa njima da su neprijatelji“. On je SZS uporedio sa nekadašnjim DEPOS-om, koji je okupljao sve „od prestolonaslednika, preko vladika, do političkih stranka, i na kraju propao“.

On ne vidi struje unutar DS, već samo grupe koje su nezadovoljne, a „jedna od tih grupa su narodni poslanici, koji su odjednom postali nevažni i o čijim su potezima u parlamentu odlučivali Obradović i Jeremić“. Kazao je i da se „unutar DS prave male grupe ljudi, lobi grupe, koje imaju svoje interese, a dominantan faktor je novac, a ljudi koji ga imaju žele da utiču na stranke, da ih vode i kontrolišu“.

O stranačkim kolegama KORISTE PILIĆARSKI REČNIK Osvrćući se na aktuelni sukob unutar DS, Mićunović je kratko prokomentarisao da je to već viđeno, ali i da je teško proceniti u kojem pravcu će se stvari razvijati, što zavisi od „ponašanja i jednih i drugih“. On je razočaran „neprimerenim rečnikom“, koji je nazvao „pilićarskim i radikalskim“, ali i „sumnjičenjem protivnika koji ne misli na isti način i prihvatanjem metoda ponašanja u DS koji se kritikuju u ponašanju vlasti“.

Kurir.rs/ Foto: Marina Lopičić

Kurir