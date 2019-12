VUČIĆ, MARIĆ I VEDRANA RUDAN U HIT TVITU: VUČIĆ: Nacrtali su mi 500 puta metu, ali niko nije pucao

U emisiji "Hit tvit" TV Pink gostuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pisac Vedrana Rudan i novinar Milomir Marić.

Na početku emisije predsednik Vučić je govorio o do sada izgrađenim putevima, i šta će se još izgraditi. On je najavio završetak puta Obrenovac-Suirčin za mesec dana.

foto: Printscreen

- Dobro je što puteve nismo dali u koncesiju. Koncesioni ugovor je uvek problem. Mi imamo pristojne cene putarine. Putevi su naš način da privučemo investicije van Beograda, rekao je Vučić.

Na pitanje voditeljke da li greši da je to njegovo prvo gostovanje u emisiji sa više ljudi?

- Grešite, bilo je sa Boškom Jakšićem, Jelenom Milić i Ćulibrkom, rekao je Vučić.

Na pitanje zašto je prihvatio učešće u emisiji Vučić je kroz smeh odgovrio zato što je Vedrana Rudan prihvatila.

foto: Printscreen

Prva tema. Gradnja auto-puta Ruma- Šabac

- Da bi ljudi razumeli kako to ide, na tome se radi godinama. Tog dana smo potpisali Moravski koridor, drugi je Ruma- Šabac i brza saobraćajnice do Loznice. I sad naravno uskoro kreću radovi Niš- Meradre što više nego dovoljno govori koliko smo počeli i uradili. To smo mogli zbog novca koga imamo više. Azvert je kasnio samo mesec dana zbog prbolema na deonicama koridora 10. Mi 40 godina nismo izgradili kroz Vojvodinu mučenje otvarali tri ili četiri puta u 20-30 godina. Ako nečim možemo da se hvalimo, ako bi pitali danas su najveće plate u istoriji Srbiji, rekao je Vučić.

Na pitanje šta je sa delom puta ka Južnom Jadranu vučić je rekao da će deonica puta biti potpisana sledeće godine.

Vedrana Rudan je rekla da njoj od Rijeke do Beograda treba pet i po sati. Ona se osvrnula na Vučićevu izjavu da im je trebalo dugo vremena.

foto: Printscreen

Vučić joj je odgovorio da se za moravski koridor plaća iz budžeta. Vučić je rekao da je Slovenija mogla da krene u ekonomski uspeh tek kad je završila auto-put Ljubljana- Zagreb.

Vedrana Rudan je rekla da je zbog auto-puta Hrvatska strašno zadužila. Da su tunele krečili nekoliko puta.

- Naši auto-putevi su najskuplji u Evropi. Putarina od Zagreba do Rijeke je 20 evra. Saobraćaj od Zagreba do Splita u proseku je sedam hiljada automobila dnevno, rekla je Rudan.

U razgovor se uključio i predsednik Srbije

- Mi nemamo koncesiju ni na jednom putu. Hrvatska ima odlične puteve. Mi imamo pristojne cene. Ljudi bi voleli da one budu niže to je jedan od izvora sredstava. Ti putevi nam donose investitori. Nisu hteli ni da dođu dok auto-putne dođe do Kragujevca i Kraljeva, rekao je Vučić i dodao kad se ulazilo iz Hrvatske u Srbiju bio je odvratan deo puta, koji je renoviran, rekao je predsednik Srbije.

foto: Printscreen

Migrantska kriza

Vedrana Rudan je rekla da će Hrvatska zbog migranntske krize između žice i metka izabrati metak.

Komentarišući drugu temu - migrante u Srbiji, predsednik Vučić je govorio o jednoj analizi koja kaže da u kojoj se kaže da će Srbija ozbiljno da raste ekonomski, tako da će 2027. godine broj migranata biti jednak broju emigranata.

- Deo ljudi koji će odlaziti, ali ćemo i deo ljudi pokušati da vratimo. Onda ćemo imati lagodniju situaciju – istakao je predsednik Vučić, dodajući da ćemo u decembru i januaru imati veće plate nego druge zemlje Zapadnobalkanske šestorke.

- Ponašamo se normalno, racionalno, te ljude ne bijemo, dajemo im da spavaju na toplom, da jedu, ne vidim da tu imamo neki problem - rekao je Vučić komentarišući priče iz opozicione kuhunje da će se migranti trajno nastaniti u Srbiji.

Sa druge strane, Vedrana Rudan je ocenila da je cela Evropa koncentracioni logor.

- Neko je tim ljudima prvo razorio dom. To su bile Amerika, Nemačka, Velika Britanija... Politika Hrvatske je da se ide đonom, oni biraju metak, a ne žicu! To je užas! neko je te ljude proterao odnekle i oni sada pokušavaju naći svoj dom. Njima nije u planu da ostanu u Hrvatskoj! Mislim da je ovo kraj Evrope kakvu smo poznavali. Milioni izbeglica će preplaviti Evropu, rekla je Rudan.

Putinov poklon Vučiću

- Tp je za mene divan poklon iz srpske istorije. Zaista mi je drago što mi je to poklonio. Prvi put da me je sačekao i ispratio do kola. U svakom slučaju, za mene je važno da imamo dobre odnose sa Rusijom. Ono što je najvažnije za narod jeste da će da imaju gas.

foto: Printscreen

Na direktno pitanje Vedrane Rudan da li je sigiran da ga niko neće ubiti, predsednik je odgovorio:

- Nadam se da neće. U istoriju hoću da uđem po broju kilometara autoputa.

Milomir Marić se Vučiću u jednom trenutku obratio bez persiranja na šta je Rudan odmah reagovala.

- Kako se to obraćaš predsedniku "na ti"? Upristoji se. Nije ovo Ćirilica - rekla je književnica Mariću.

Na to je predsednik rekao da Marića poznaje odavno i da su privatno "na ti", a da mu u gostovanjima persira.

Predsednik Vučić se osvrnuo na napade na njega i laži, pa rekao da će one početi da dominiraju, da se nekontrolisano šire, ako bude ćutao na njih.

Rudan je navela da je nezrelo što predsednik tako reaguje na svaku sitnicu, dok je on istakao da je samo normalan čovek.

- Nemojte biti normalni, budite malo nenormalni - preporučila mu je Rudan.

Inače, Vedrana Rudan i Milomir Marić već su imali "okršaj" na televiziji: dok je gostovala u njegovoj emisiji, "častila" ga je brojnim atributima: retardiran, prostak, divljak, prozvalaje emisiju "Ćirilica" pravim davežom, a njemu rekla da je dosadan.

foto: Printscreen

On je odgovorio u svom maniru, osmehom i izjavom da će žene tek sad poludeti za njim i zahvalio joj što mu diže cenu.

Gužva pred skupštinom

Komentarišući četvrtu temu u emisiji Hit tvit, presednik Vučić je rekao da ne misli da je za gužvu pred Skupštinom Srbije kriv Boško Obradović.

- Mnogo manje je on kriv od svih drugih, kada su stvorili atmosferu da je sve dozvoljeno i sve moguće, kada možete da pretite svakoga dana, zašto ne biste zastavu koristili zastavu kao štap i razbijali prozore - naveo je predsednik.

Rudan je rekla da iza svakog spontanog dešavanja stoji dobra organizacija, a pitanje je ko je organizator.

- Za sada ta kritična masa nije opasna - ocenio je Marić.

Vučić je dodao da će nadležni reagovati onda kada su građani ugroženi, što je prema zakonu i Ustavu.

- Nacrtali su mi 500 puta metu, ali niko nije pucao - naglasio je predsednik Vučić.

Novi helikopteri

Peta tema koji pretresaju gosti Hit tvita su moderni helikopteri koji su stigli u Srbiju.

Vučić je rekao da će uvođenje obaveznog vojnog roka biti tema u budućnosti, a da za sada odluka o tome ne postoji. Srbija gradi mobilniju i bržu vojsku, koja će moći da u svakom trenutku "prihvati prvi udar" i ima najbolju specijalnu jedinicu.

foto: Printscreen

Govoreći o tome kako je vest o naoružavanju Srbije primljena u Hrvatskoj, Rudan je podsetila da je njihov ministar rekao da se i oni moraju naoružavati jer se Srbija naoružava. Rudan je zapitala da li se plašimo da će nas neko napasti.

- Ne, ali želimo da smo bezbedni - odgovorio je Vučić.

On je dodao da će Srbija kupovati još naoružanja, ali ne u ovakvom zamahu, zbog licemerja pojedinih sa zapada. Kaže da je njegov posao da je odgovoran i zadovoljan je snagom naše vojske.

- Ne mislimo da nekoga napadamo, da vučemo agresivne poteze i da, osećam se samouvereno jer imamo mogućnost da odvratimo neke od eventualnog napada. Moramo da budemo sigurni - kaže Vučić. Rudan kaže da je njihov ministar obećao Trampu da će Hrvatska uplatiti šest milijardi evra u NATO.

- Ne mislimo da nekoga napadamo, da vučemo agresivne poteze i da, osećam se samouvereno jer imamo mogućnost da odvratimo neke od eventualnog napada. Moramo da budemo sigurni - kaže Vučić.

Dodaje da Srbija od Rusa dobija jeftinije oružje, ali kupuje i od Francuske i drugih zemalja. Ističe da se ovo radi upravo da bi se radilo na miru.

- Trudim se da pomognem našoj vojsci baš zbog mira. Vojska nam je deset puta jaća nego pre pet godina, a dinara od toga nisam uzeo, iako neki mogu da izmišljaju. Ovo moraju da mi priznaju i politički protivnici - kaže Vučić. Dodaje da očekuje u novom investicionom planu da će se više ulagati u mlade ljude, u obrazovane ljude, u medicinske sestre kojima su u proteklom periodu povećane plate za 38,9 odsto.

foto: screenshot pink tv

Na pitanje Vedrane Rudan, Vučić kaže da nije realno da Hrvatska napadne Srbiju.

- Sa Hrvatskom uprkos ličnim problemima iz prošlosti, mislim da ćemo imati bolje odnose u budućnosti - kaže Vučić. Na njeno pitanje zašto se ne stavi tačka na ratove, Vučić kaže da on želi mir po svaku cenu i misli da će Srbi i Hrvati uspeti da ga nađu.

- Hrvati često traže od nas da se izvinjavamo i da se nikada ne setimo Jasenovca. Ako bi bili u stanju da prestanu sa tim, prestali bismo. Ja prihvatam da prestanemo odmah, samo da prekinu da govore da smo agresori, ali to neće prestati nikada - ocenjuje Vučić. Marić je rekao da nijedan političar u Hrvatskoj neće dobiti izbore, ako kampanju ne gradi na antisrpskoj kampanji. Podseća i da su Srbi proterani iz Hrvatske, ali da su i dalje problem.

Vučić kaže da Hrvati imaju demografske probleme, probleme migracionih kretanja i da, ako žele da ih prevaziđu, moramo da radimo zajedno.

Govoreći o krivičnoj prijavi Miloša Vučevića protiv njega, Vučić kaže da će se tako staviti tačka na slučaj "Jovanjica".

- Ljudi će moći da čuju šta je istina za nekih sedam do desed dana, jer ako se svaki dan nešto priča, nastaviće se da se priča, a ovako će istina izaći na videlo - rekao je Vučić.

foto: screenshot pink tv

Severinino pismo

Komentarišući šesti predlog Rudan je istakla da je Severinin skučaj "kolektivno silovanje" pravosudnog sistema.

- Hrvatska je ženomrzačka zemlja, Severina je simbol svih nas, i žao mi je što se u Hrvatskoj ne menja ništa bolje – istakla je ona.

- Ovaj slučaj govori o prljavoj Hrvatskoj – dodaje ona.

Vučić je rekao da je upoznao Milana Popovića, da ga je video dva puta i da je na njega ostavio utisak pristojnog čoveka.

- Deci je nekako lakše da budu sa majkom, razumem žensku solidarnost, a u konkretan slučaj ne bih da se mešam - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)

Kurir