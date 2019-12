SRBIJA ĆE NASTAVITI SARADNJU SA NOKIOM: Predsednik Vučić se sastao sa delegacijom finske kompanije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom finske kompanije Nokia koju predvodi Miko Lavanti, potpredsednik kompanije Nokia za centralnoistočnu Evropu i centralnu Aziju.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Dec 9, 2019 at 4:01am PST