VUČIĆ UŽIVO IZ ATINE: Razgovarali smo o Kosovu, EU putu Srbije! Raduje me sve veći broj grčkih turista u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Atini, a danas se sastao sa šefom Grčke Prokopisom Pavlopulosom.

- Razgovarali smo o svim ključnim pitanjima, Kosovu, o svim problemima s kojima se Grčka suočava i evropskom putu Srbije, o budućnosti kako da tražimo veću podršku Grčke, o problemima koji postoje unutar same EU. Ono što mi je važno jeste da smo videli da imamo mnogo više prostora u zajedničkoj saradnji, pre svega bilateralnoj. Bilateralno, naši odnosi su veoma dobri, da kažem i odlični. Verujem da će i trgovinska razmena da raste, kao što raste razmena usluga. Mi ovde ne govorimo o robi, već samo turističkim uslugama. Potrošimo u turističkim uslugama 464 miliona evra godišnje, pa kad na to dodamo i ono što smo kupili... Ono što bih se pohvalio to je sve veći broj grčkih turista u Srbiji, 72.000 .... To je negde oko 115 hiljada noćenja i nadam se da će ti brojevi biti što veći u budućnosti - rekao je Vučić.

- U svakom slučaju, mi ćemo imati značajnu podršku Grčke na EU putu Srbije, a Grčka uvek može da računa na podršku Srbije. Istovremeno, veruje, da ćemo danas u razgovoru s privrednicima uspeti da omogućimo da veći broj investitora dođe u Srbiju, kao što znamo da su i ovde srpskim investitorima vrata širom otvorena. Mislim da je važan trenutak i bez podrške Grčke i zemalja u neposrednom ili nešto daljem okruženju u odnbosu na Srbiju ne možemo ni da postignemo uspeh na svom evropskom putu - istakao je srpski predsednik.

On je prokomentarisao i ideju grčkog predsednika o jugoistočnom stubu EU.

- Moramo svi da radimo zajedno i da se približavamo jedni drugima da bismo bili poštovani od strane onih velikih, jer principi EU nisu samo da mali poštuju velike. Znamo domete naših ekonomija, ali mislim da u budućnosti ceo region i jugoistočna Evropa može da bude moto razvoj i bržeg rasta cele Evrope.

Predsednik Srbije je istakao da će nakon razgovora s grčkim kolegom usvojiti jedan princip - sve što je u skladu s međunarodnim pravom, evropskim pravom, u odnosima sa Kinom, Rusijom, to će Srbija koristiti.

foto: PREDSEDNISTVO SRBIJE

- Naveo sam bezbroj puta primere, kada nam kažu ne možete da razgovarate sa Kinezima o 5G mreži, o roling stokovima za Železnicu, o trećem, četvrtom i petom pitanju. Moj odgovor je - vidite da možemo, zato što je to interes Srbije. Nismo pogazili nijednu normu međunarodnog javnog prava, niti obavezu iz obligacionog i međunarodnog privatnog prava. Pustite Srbiju da donosi svoje odluke, ali vas molimo ako smatrate da Srbija treba nešto da uradi, prvo nam to pokažite na svom primeru. Nikada se u Srbiji nije dogodilo da mi dobijemo evropski novac za neki projekat,a da nam kineske kompanije grade. Kada se to bude dogodilo, onda nam držite pridike- rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija nije članica NATO i ne želi da bude, i da kao vojno neutralna zemlja mora da snaži svoje oružane snage da bi mogla da štiti svoje nebo i svoju zemlju.

Vučić je razgovarao sa grčkim kolegom o boljem saobraćajnom povezivanju dve zemlje u okviru inicijative "Pojas i put".

- O tome ću razgovarati i sutra sa premijerom Kirjakosom Micotakisom. Grčka ima odličnu prugu Atina - Solun, ali ostao je deo od Soluna do Severne Makedonije. Pruga kroz Severnu Makedoniju je jednokolosečna, to bi moralo da se promeni. Mi moramo sve da promenimo i sve da izgradimo i spremni smo da uđemo u taj aranžman u okviru Pojasa i puta. Sa našim grčkim prijateljima smo razgovarali, jer mislimo da bi oni time dobili mnogo veći broj turista- kazao je Vučić.

Izgradnja brze pruge od Beograda do Niša kojom vozovi idu 200 kilometara na sat, zatim od Niša do granice sa Severnom Makedonijom gde idu 120 do 160 kilometara na sat značila bi da se brže stiže na Halkidiki i do Soluna. Da ne pričam koliko je to značajno za tertetni saobraćaj i koliko toga bi moglo da se izvozi iz luke Pirej do Beograda, Budimpešte i Beča do čitave Centralne Evrope - istakao je predsednik i dodao da je pre nekoliko dana o tome telefonom razgovarao i sa premijerom Severne Makedonije Zoranom Zajevom i da je i Severna Makedonija spremna da uđe u tu inicijativu.

- Mi to moramo da uradimo zbog našeg investicionog plana, koji planiramo da predočimo i predložimo - naveo je Vučić.

- Naučili smo i jedni i drugi da se volimo i da nam je to dovoljno, ali sada mi se čini da ćemo da preduzimamo korake da uradimo mnogo više od toga. Srbi zaista vole Grke, mislim da nijedan narod u EU koji je popularniji od Grka u Srbiji. Čini mi se na na Zapadnom Balkanu niko nije popularniji od Srba ovde u Grčkoj. Verujem da kroz ekonomsku saradnju i dalje razvijanje naših političkih odnosa i ovaj pristup koji Grčka ima prema Kosovu, kao što i mi imamo pristup integritetu Grčke kako na kopnu tako i na moru, to će konačno doprineti daljem učvršćivanju, daljem snaženju i ubrzavanju stvaranja novih veza između dve prijateljske i bratske zemlje - zaključio je predsednik.

(Kurir.rs)

Kurir