VUČIĆ I DELEGACIJA SRBIJE SA GRČKIM PRIVREDNICIMA: Hvala što mislite dobro o srpskoj ekonomiji

Srbija će uskoro početi da gradi i brzu prugu između Beograda i Niša, koja će biti deo važnog železničkog koridora od Atine do Budimpešte, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa grčkim privrednicima.

Vučić je kazao da je već razgovarao sa predstavnicima Grčke o potrebi da se uradi dobra železnička veza od granice sa Severnom Makedonijom do Soluna, s obzirom da će Srbija uskoro graditi brzu prugu od Beograda do Niša, istu kao onu što već gradi od Beograda do granice sa Mađarskom prema Budimpešti (za brzinu vozova od 200 kilometara na čas).

foto: Predsedništvo Srbije

"Onda ćemo graditi i prugu od Niša do Preševa za brzine vozova od 120 do 160 kilometara na sat. To će stvoriti železnički koridor ne samo za Srbiju, već i Grčku", naglasio je Vučić.

Podsetio je da se od Luke Pirej u Atini železnicom prevoze velike količine kineske i druge robe ka Centralnoj i Zapadnoj Evropi.

Vučić je, takođe, podsetio da je Srbija završila južni i istočni krak putnog Koridora 10, ka Severnoj Makedoniji i Bugarskoj.

Predsednik Srbije poručio je grčkim privrednicima da investiraju u Srbiji i istakao da mnoge evropske kompanije dolaze u našu zemlju, a posebno nemačke, koje zapošljavaju 62.000 ljudi.

"Želimo da radimo zajedno sa vama, uvek su vam otvorena vrata Vlade Srbije i Razvojne agencije Srbije, ali i moja kancelarija će biti uvek otovrena ako odlučite da investirate u našoj zemlji. Možete da računate na našu pomoć", poručio je Vučić.

foto: Predsedništvo Srbije

Naglasio je da Srbija nudi odlične uslove za investicije zahvaljujući i sistemu subvencija od strane države koje idu do 50 odsto ulaganja kompanija.

"To znači 30 odsto u novcu, a do 20 odsto u obezbeđivanju infastrukture - struje, puteva, vode, gasa i drugog".

Vučić je naglasio da je država u odnosu prema investitorima vrlo tačna i da uvek ispuni sve što bude dogovoreno.

Predsednik je naglasio da je Srbija privukla 55 odsto svih investicija na Zapadnom Balkanu.

"Kada pričamo o Zapadnom Balkanu, mi smo dominanti u privlačenju direktnih stranih investicija, mislim na Albaniju, Makedoniju, CG, BiH, plus Priština, koji oni su imali 45 odsto, a ostalo mi. Takođe, imali smo dvostruko više investicija nego Bugarska i dvostruko više od Hrvatske, iako su obe zemlje članice EU", naveo je Vučić.

Predstavio je rezultate srpske ekonomije i naveo da je privredni rast Srbije iznosio 4,4 odsto prošle godine, a da će ove godine biti najmanje 4,0 ili 4,1 odsto, iako početak godine po tom pitanju nije bio tako dobar.

Vučić je istakao da će Srbija po rastu u poslednjem kvartalu ove godine biti prva u Evropi, kao i da je bila druga u trećem kvartalu sa rastom od 3,7 odsto, dok je Mađarska bila prva sa rastom od 3,8 odsto.

Naglasio je da je Srbija smanjila nezaposlenost sa 25 na ispoda na 9,9 odsto u prehtodnih šest godina, kao i da je udeo duga u BDP-u smanjena sa 79 odsto na 51 odsto.

foto: Predsedništvo Srbije

Predsednik Srbije je rekao da država ima četvtu godinu suficit u budžetu i da će prosečna plata u januaru biti oko 510 evra, dok je ranije bila 334 evra.

Dodao je da Srbija i Bugarska imaju najniže porese, što je takođe dobro za poslovanje grčkih investitora.

Vučić je rekao da sektor građevine ove godine beleži rast od 39 odsto i da će zajedno sa industrijom biti veliki pokretač privrednog rasta Srbije.

"To su dva motora privrednog rasta, a u tim oblastima ima puno prostora i za grčke investicije", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

