Vučević: Afera "Jovanjica" ugrožava najviše institucije države, istina mora da se utvrdi

NOVI SAD - Кrivična prijava koju je podneo protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovo brata Andreja, zbog optužbi opozicije da su umešani u kriminalnu aferu"Jovanjica", je "pitanje stabilizacije ili destabilizacije države", jer je tim optužbama "uznemirena čitava javnost Srbije, i ozbiljno su uzdrmane najviše institucije države", izjavio je Miloš Vučević, potpredsednik Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada, za Radio-televiziju Vojvodine.

"Ovo je pitanje stabilizacije ili destabilizacije države, ja nemam drugu instituciju kojoj bi se obratio", rekao je Vučević u "Pravom uglu" RTV-a , objašnjavajući zašto se obratio Republičkom javnom tužilaštvu, kao "krovnoj instituciji", a ne Tužilaštvu za organizovani kriminal ili nekom drugom organu.

Vučević je ponovio svoje tvrdnje da ne sumnja da su optužbe na račun predsednika i njegovog brata lažne, ali kaže da se odlučio na krivičnu prijavu "da popuni prazninu", pošto ni 20 dana nakon izbijanja afere i iznošenja teških kvalifikacija na račun predsednika i njegovog brata, niko nije našao za shodno da to učini, a ovakvo stanje je, kaže, "neodrživo, za društvo i državu" i da ovako nešto nema ni u latino-američkim državama.

Vučević kaže da je prijavu podneo na ličnu inicijativu, a ne na molbu predsednika Vučića i odbija kvalifikacije da je to politički manevar da bi se predupredilo pravosuđe, koje je pokrenulo istragu protiv osmoro lica u slučaju "Jovanjica".

Cilj njegove prijave je, kaže Vučević, da se utvrdi istina da li je vlasnik poljoprivrednog dobra "Jovanjica", na kojoj je otkriven veliki zasad marihuane, prilikom hapšenja zvao Andreja Vučića i da li je predsednik Vučić na bilo koji način intervenisao.

"Da nema ove prijave sve bi svelo na to: "mi smo njih sto puta optužili, a niko nije reagovao". Preko ovoga ne može da se pređe", rekao je Vučević za RTV.

Prirodno je, kaže, da tužilac sasluša predsednika Vučića i njegovog brata, da neko pita Andreja Vučića: "Da li ste se čuli sa vlasnikom Jovanjice pre 20 dana, pre dva meseca, da li ste se čuli ikada?"

Pretpostavlja da će se i predsednik Vučić odazvati na poziv Tužilaštva, ako bude pozvan.

Na javne optužbe da je "podneo lažnu prijavu", Vučević odgovara da to govore oni koji nisu pročitali prijavu, ( "tri dana je tumače, a nisu je videli"), i dodaje: "Ako sam lažno optužio Aleksandra i Andreja Vučića onda treba oni da me tuže, a ne sudije da me upozoravaju, pre no što sam podneo prijavu."

Kurir