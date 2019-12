VUČIĆ SE NAŠALIO U KRUŠEVCU: Ovakav bager je vozio Džonson i sve ih pobedio na izborima! Za njim će u Srbiju doći Tramp

"Hvala ambasadorki @ukinserbia u Srbiji Šan Meklaud, ambasadoru Turske Tanžu Bilgiču i ambasadoru @usembassyserbia Antoniju Godfriju što su danas ovde, posebno na doprinosu u modernizaciji Srbije."

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Dec 15, 2019 at 3:57am PST