VELIKI EKONOMSKI USPEH SRBIJE, VUČIĆ Imamo najveći privredni rast u Evropi, investiconi plan Srbija 2025 od 28. decembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je u oktobru Srbija ostvarila najveći privredni rast u celoj Evropi i da veruje da će to biti slučaj i sa celim poslednjim kvartalom ove godine.

"Nije to košarka, vaterpolo ili tenis. . . Mala Srbija, koja je obično bila neuspešna, imala je najveći rast u Evropi", kazao je on na svečanosti otvaranja radova na Moravskom koridoru.

Rekao je da je Srbija to uspela, posle 100 godina zaostajanja za svetom.

On je čestitao građanima povećanje kreditnog rejtinga zemlje, koji je objavila agencija "Standard i pur" sa daljim pozitivnim izgledom.

"To znači da smo samo jedan stepenik do onih najboljih, razvijenih zemlja", rekao je Vucić i zapitao kada smo mi to bili i kada smo imali veće prosečne plate.

"Ne postoji to vreme", konstatovao je, a to što ima nezadovoljnih - razume, ali i smatra podsticajem: "Dobro je da smo nezadovoljni i da nas to gura napred, da radimo", rekao je predsednik, uz opasku da je svestan da su plate i dalje male i da će se raditi na njima.

"Zato čekajte naš plan Srbija 2025, koji ćemo 28. decembra da izložimo premijerka Ana Brnabić i ja", kazao je on i rekao i da je Srbija danas otišla napred, da je to sada sigurnija i bolja zemlja.

On je rekao i da je ponosan na srpsku drzavu jer će već sutra da plati 150 miliona evra iz budžeta za ovaj put, što nismo mogli decenijama.

"Mi uplaćujemo 150 miliona evra da bi počeli radovi. Auto-put menja sliku Srbije, mnogo sam srećan zbog toga. Čestitam ljudima, želim im sreću", dodao je Vučić ističući i da ovde više neće biti nesreća kao do sada.

Kazao je i da konzorcijum Behtel-Enka radi brzo, po novim standardima, "ključ u ruke" i da će oput do Kruševca biti gotov za dve godine.

Istakao je i da auto putevi, posebno znače tamo gde zivi veliki broj ljudi kao u ovom delu zemlje, velikim gradovima Kraljevu, Čačku, Trsteniku, Vrnjackoj banji, Župi, Raškom okrugu. . .

"Mnogo ljudi živi u tom regionu i to je način da opstanu, da zive", istakao je predsednik ddoajući da ako vam neko kaze da vam ne treba auto-put, razume to, i dodaje da ih zato nisu ni gradili.

"Autio-put je ključan za razvoj naše zemlje", konstatovao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir