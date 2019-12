ČEDA,ŠEŠELJ I ANA BRNABIĆ U EMISIJI HIT TVIT: Lider radikala odmah odbrusio vođi LDP, posle ga pitao da li se predozirao

Gosti ovonedeljnog Hit Tvita su premijerka Srbije Ana Brnabić, lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović i predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj

Odmah na početku gosti Verice Bradić osvrnuli su se na otvaranje Moravskog koridora.

- Lepa vest za sve građane Srbije. Za koji dan završava se i deo Surčin - Obrenovac, započeli smo i radove Ruma-Šabac-Loznica... Odlične vesti - rekla je Ana Brnabić, naglašavajući da je poslednju nedelju obeležila i vest da će izbori biti, po želji opozicije, što kasnije, ali i da se neće razdvajati lokalni i parlamentarni izbori, jer je to dupli trošak za građane. Premijerka je dodala da je vlast učinila čak i više nego dovoljno da izađe u susret delu opozicije.

- Kako je ranije bilo, ovo je nebo i zemlja - objasnila je Brnabić.

Brnabić je gostujući u emisiji Hit-tvit televizije Pink rekla da je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, razgovarao sa Handkeom, koji mu je kazao da će posetiti Srbiju u martu ili aprilu.

Lider LDP komentarisao je pregovore vlasti i opozicije.

- Uzroci naše političke krize nisu u izbornom zakonu. Ja sam na razgovore došao da pričam sa onima koji žele da reše krizu. Ali opozicija pravi od sebe žrtvu. Prvo pričaju da su jedina opozicija, a nisu, kažu da su žrtve, a nisu. Sa njima ne može da se reši problem. U avgustu su imali 42 zahteva. Ali zemlja nam je otišla pod led. Ja ako idem na izbore onda sam izdajnik, a ako sam na ulici, guram neku decu tamo lomeći vrat, onda sam ozbiljan i odgovoran. Kako je meni bilo dok sam bio opozicija, a Šešelj vlast?! - rekao je Jovanović, na šta mu je predsednik SRS doskočio:

- Ti si bio pravi mučenik - rekao je Šešelj.

- Nama radikalima odgovara što su izbori kasnije, jer je lakše voditi kampanju kad je lepo vreme. Ali prisustvom u medijima nisam zadovoljan. Samo na dve televizije me zovu, to su Pink i Hepi, na državnoj sam bio dva puta. Nezadovoljan sam i što se moje kolege ne pozivaju na televiziju - naglasio je predsednik radikala.

U toku rasprave o uručivanju Nobelove nagrade Peteru Handkeu, došlo je do žustre rasprave.

- Razdvojimo Handkea pisca i Hadkeove političke stavove - rekao je lider LDP.

Čedomir Jovanović je rekao da se ne slaže sa njegovim političkim stavovima i dodao da je Handke bio na srpskoj strani rata, i bio je jedan od retkih glasova koji su podržavali srpski narod u ratu, i tvrdi da je ta podrška bila pogrešna.

Šešelj je istakao da se Nobelova nagrada daje za publicističko delo, ono što je on objavio, i dodao da je on objavio ono što je i izrekao.

- Nagradu je dobio za svoje stvaralaštvo. On je bio borac za ljudska prava u vreme kada nije bilo lako biti borac za ljudska prava. U ratu je bilo zločina sa obe strane. Nije se znalo ko veće zločine čini - rekao je Šešelj.

Kako je rekao, Handke je hteo da se suprostavi lažima i svetskoj propagandi protiv Srba.

- Njegovo delo ne može da bude izvan njegovog političkog stava - rekao je Šešelj.

- U ratu je bilo zločina sa obe strane, ja to ne sporim, ali nije bilo genocida. Moje pravničko znanje mi dozvoljava da kritikujem svaki sud na svetu, a tvoje znanje tebi ništa ne dozvoljava - rekao je lider radikala Čedomiru Jovanoviću koji mu je protivrečio, a onda je došlo do ozbiljnijih čarki između njih dvojice, na šta mu je Šešelj podviknuo: Ćuti sad, ja govorim!

Šešelj je u jednom trenutku upitao Jovanovića:

- Šta ti je? Jesi li se predozirao?

Premijerka Brnabić istakla je da svako ima pravo na svoje mišljenje i dodala da misli da je ovu reakciju izazvao stereotip prema Srbiji i Srbima.

- Niko nije pričao o njemu kao piscu niti o njegovom delu, već isključivo o tome kakvu je podršku pružao Srbiji. On je čovek na čiju podršku gledam kao podršku za ljude u tim nesrećnim vremenima. On je jedan od retkih koji je smeo u to vreme da kaže nešto lepo o Srbiji i Srbima - rekla je Brnabić.

Ona se osvrnula i na slučaj tzv. uzbunjivača Aleksandra Obradovića.

- Ne može uzbunjivač biti neko ko radi u vojnoj industriji. Ovo je pravna država, ne može opozicija da odlučuje o pravu i pravdi, ne obazirući se na zakone. On je skupljao podatke, a onda sve svoje sumnje nije preneo nadležnim organima, nego ih je poslao u inostranstvo - naglasila je premijerka, dodajući da nije slučajno da je vojna industrija odjednom na tolikom udaru.

- Račak je toliko nevešto isceniran da ni u Hagu nije mogao da prođe. I u Miloševićevom i u drugim procesima to je odbačeno. Tog dana apsolutno nikakvog zločina nije bilo. Naši policajci tada ubili teroriste - objasnio je Šešelj.

Po ovom pitanju i Jovanović se složio sa liderom radikala.

- Bez sumnje, Račak je bio povod za bombardovanje Jugoslavije. Kao lažan događaj, prošao je provere i u Hagu. Edi Rama se sa jedne strane divi Srbiji i srpskoj policiji kada spašava žrtve zemljotresa u Albaniji, a sa druge strane oživljava duhove prošlosti i tvrdi da je Račak zločin - rekao je lider LDP.

Šešelj je naglasio razlog ponovnom plasiranju ove priče u medijima.

- Očekujem da će slučaj Račak biti iskorišćen protiv učešća Srba u prištinskim institucijama, a i protiv Vučića u narednim pregovorima Beograda i Prištine. Mnogo je ozbiljnije uplitanje srpskih snaga bezbednosti u događaje u kafiću Panda, a ja imam saznanja da su albanske službe u to umešane - konstatovao je predsednik SRS.

Povodom slučaja košarkaša Milana Gurovića, Ana Brnabić je rekla:

- Uh. Kada bismo gledali po tviteru i tvitovima naše opozicije, vređanjima i pretnjama koje oni plasiraju, stekli bismo utisak da je ovo u redu. Meni nije u redu. Ne postoji izgovor za nasilje nad ženama. Žao mi je što se radi o našem istaknutom sportisti, ali nasilje moramo osuditi - rekla je premijerka.

Jovanovića je zapanjilo nešto drugo.

- Mene najviše nervira ta medijska neodgovornost. Spominjale su se neke stepenice, bacio je, pa nije, njegova ćerka... Meni je strašno to. Zar ne mogu novine da se prodaju i bez toga - zapitao je lider LDP.

Predsednik SRS izneo je pomalo neobičan stav.

- Ja nikada u životu nijednu ženu nisam udario i užasavam se nasilja nad ženama, ali ovde mi je čudno što nije bilo nikakvih povreda. Ovo što je on uradio posle... On je posle džentlmenski postupio, ostavio ženi stan, neće da se vraća tamo više. Setite se ljudi sa estrade, sportista, koji su se sudili nadugo i naširoko. On je priznao sve iako je možda formulacija prejaka - rekao je Šešelj.

